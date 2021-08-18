البث الحي
سياسة|إسرائيل

السيسي يدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي لزيارة مصر

رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال لقائه برئيس المخابرات المصرية عباس كامل (مواقع التواصل)
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال لقائه برئيس المخابرات المصرية عباس كامل (مواقع التواصل)
18/8/2021-|آخر تحديث: 18/8/202108:17 PM (مكة المكرمة)

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في بيان، اليوم الأربعاء، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه إليه الدعوة للقيام بزيارة رسمية إلى مصر خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأضاف البيان أن دعوة السيسي نقلها مدير المخابرات العامة المصري عباس كامل خلال اجتماع مع بينيت في القدس المحتلة.

وأشار البيان إلى أن اللقاء بحث الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية للعلاقات الإسرائيلية المصرية، كما تم خلال اللقاء بحث ملف الوساطة المصرية بشأن الأوضاع الأمنية في قطاع غزة.

وعقب اجتماعه مع بينيت، توجّه كامل لمدينة رام الله حيث التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وتقوم مصر بجهود وساطة بين إسرائيل والفلسطينيين لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة كما لعبت دورا رئيسيا في التوسط في اتفاقات لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة في جولات قتال عديدة.

وكان سلف بينيت، بنيامين نتنياهو، آخر رئيس وزراء إسرائيلي يقوم بزيارة رسمية لمصر في 2010 حين كان الرئيس المصري الراحل حسني مبارك في السلطة.

ومصر هي أول دولة عربية توقع اتفاقية سلام مع إسرائيل عام 1979.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

أشرف غني: غادرت أفغانستان مثل الملا عمر وجئت الإمارات بأيد خالية (فيديو)

الرئيس الأفغاني أشرف غني خلال كلمته التي وجهها من الإمارات (رويترز)

خلال زيارة آبي أحمد لتركيا.. أردوغان: مستعدون للوساطة بين إثيوبيا والسودان (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال استقباله رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد (الأناضول)

مع انتشار المتحور دلتا.. أمريكا تبدأ إعطاء جرعة ثالثة من لقاحي فايزر وموديرنا

السلطات الصحية الأمريكية تتصدر دول العالم بتقديم جرعة ثالثة ضد فيروس كورونا (الفرنسية)

الإمارات تستقبل أشرف غني لأسباب “إنسانية” وتحرك لطلب القبض عليه

الرئيس الأفغاني أشرف غني فر من بلاده إثر سيطرة حركة طالبان على الحكم (رويترز)
الأكثر قراءة
مقالات

طالبان.. الخلفيّة الشرعيّة، والفرق مع القاعدة وداعش، وإمكان التطوّر

بعد هروب غني.. نائب الرئيس الأفغاني يقول إنه الرئيس الشرعي المؤقت للبلاد

أمر الله صالح النائب الأول للرئيس الأفغاني (يسار) والرئيس أشرف غني (مواقع التواصل)

نقص الأكسجين الناتج عن كورونا.. ماذا نفعل؟ الحل مع الحكيم

كوفيد-19 يتسبب في عدم حصول خلايا الجسم على كفايتها من الأكسجين (غيتي)

طالبان: الأسلحة الأمريكية المتروكة في أفغانستان ملك للشعب (فيديو)

كمية لا بأس بها من المعدات العسكرية الأمريكية باتت في أيدي حركة طالبان (منصات التواصل)