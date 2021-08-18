السيسي يدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي لزيارة مصر

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في بيان، اليوم الأربعاء، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه إليه الدعوة للقيام بزيارة رسمية إلى مصر خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأضاف البيان أن دعوة السيسي نقلها مدير المخابرات العامة المصري عباس كامل خلال اجتماع مع بينيت في القدس المحتلة.

وأشار البيان إلى أن اللقاء بحث الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية للعلاقات الإسرائيلية المصرية، كما تم خلال اللقاء بحث ملف الوساطة المصرية بشأن الأوضاع الأمنية في قطاع غزة.

وعقب اجتماعه مع بينيت، توجّه كامل لمدينة رام الله حيث التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وتقوم مصر بجهود وساطة بين إسرائيل والفلسطينيين لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة كما لعبت دورا رئيسيا في التوسط في اتفاقات لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة في جولات قتال عديدة.

وكان سلف بينيت، بنيامين نتنياهو، آخر رئيس وزراء إسرائيلي يقوم بزيارة رسمية لمصر في 2010 حين كان الرئيس المصري الراحل حسني مبارك في السلطة.

ومصر هي أول دولة عربية توقع اتفاقية سلام مع إسرائيل عام 1979.