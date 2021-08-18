الإمارات تستقبل أشرف غني لأسباب “إنسانية” وتحرك لطلب القبض عليه

أعلنت الإمارات، اليوم الأربعاء، أنها استقبلت الرئيس الأفغاني أشرف غني وعائلته، بعدما فر من بلاده إثر سيطرة حركة طالبان على الحكم في أفغانستان، الأحد الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان “دولة الإمارات استقبلت الرئيس أشرف غني وأسرته في البلاد لاعتبارات إنسانية”، علما أن مكان وجود الرئيس الأفغاني لم يكن معروفا منذ فراره من العاصمة.

وفرّ غني، الأحد الماضي، في وقتٍ أحكمت الحركة طوقها على العاصمة التي دخلها مقاتلوها واستولوا على القصر الرئاسي.

وكتب غني على فيسبوك “انتصرت طالبان بعدما احتكمت إلى السيف والبنادق وهي مسؤولة الآن عن شرف الحفاظ على بلادها”، مؤكّدا أنّه غادر بلاده لتجنيبها “إراقة الدماء” لأنّ “عددا كبيرا من المواطنين كانوا سيُقتلون” والعاصمة “كانت ستدمّر” لو بقي فيها.

ولم يحدّد غني مكان وجوده، وأشارت تكهنات إلى تواجده في أوزبكستان، وطاجيكستان، وسلطنة عمان، إلى أن أكدت الإمارات استضافته، اليوم الأربعاء.

ولن تكون هذه المرة الأولى التي تستضيف فيها الدولة الخليجية الثرية مسؤولين سابقين أو أقرباء لهم بعد الإطاحة بهم من السلطة.

ففي 2017، استضافت الإمارات رئيس الوزراء التايلاندي السابق ثاكسين شيناوترا الذي حكم عليه بالسجن غيابيا لخمس سنوات.

واضطر ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس مغادرة بلاده في الثالث من أغسطس/آب 2020 إلى الإمارات ليعيش حياة مترفة في منفاه بسبب تحقيقات بالفساد.

ويُذكر أن الإمارات واحدة من 3 دول اعترفت بنظام حكم طالبان بين عامين 1996 و2001 حين أطاحت بها الولايات المتحدة.

طلب للإنتربول

من جانبه، صرح السفير الأفغاني لدى طاجيكستان محمد ظاهر أغبر أنه سيتقدم بطلب للإنتربول الدولي من أجل القبض على أشرف غني، المتهم بأنه هرب مصطحبا معه عشرات الملايين من الدولارات.

ووصف أغبر في تصريح صحفي فرار غني من البلاد بأنها “خيانة للدولة والشعب”، مؤكدا أنه سيتقدم بطلب للإنتربول الدولي للقبض عليه وتقديمه لمحكمة دولية من أجل إعادة أموال الشعب الأفغاني.

وحول تولي أمر الله صالح نائب الرئيس الأفغاني الرئاسة بالوكالة، قال أغبر “وفقا للدستور الأفغاني، في حالة غياب الرئيس لهروبه أو وفاته فإن صالح يعد الرئيس المؤقت للبلاد بصفته النائب الأول للرئيس”.

وأعرب عن أمله في أن يساعد المجتمع الدولي الشعب الأفغاني في إحلال السلام وإقامة حكومة شاملة في البلاد.

وفي ختام المؤتمر الصحفي، طلب السفير الأفغاني من مسؤولي السفارة إنزال صورة الرئيس الهارب أشرف غني ورفع صورة نائبه أمر الله صالح والملك الأفغاني أمان الله خان الذي قاد البلاد خلال الأعوام 1919-1929.