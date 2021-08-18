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سياسة|أفغانستان

التطورات في أفغانستان.. بلينكن يشكر قطر وغوتيريش يشيد بجهود الدوحة في تعزيز الحوار

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال اجتماعه مع وفد حركة طالبان (مواقع التواصل)
وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال اجتماعه مع وفد حركة طالبان (مواقع التواصل)
17/8/2021-|آخر تحديث: 18/8/202112:16 AM (مكة المكرمة)

قدم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الشكر لدولة قطر على دورها في استمرارية المحادثات وتوفير المساعدة اللازمة لعملية الإجلاء من أفغانستان.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين بلينكن ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وجرى خلال الاتصال أيضا استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وآخر التطورات الميدانية والمستجدات في أفغانستان بشقيها الأمني والسياسي.

وأكد الوزيران ضرورة حماية المدنيين وتكثيف الجهود اللازمة لتحقيق المصالحة الوطنية، والعمل على تسوية سياسية شاملة تضمن انتقالا سلميا للسلطة.

وكان الوزير القطري قد اجتمع في وقت سابق الثلاثاء مع وفد من طالبان. وقال في تغريدة على تويتر “ناقشنا ضرورة الوصول إلى تسوية سياسية شاملة تحقق انتقالا سلميا للسلطة، وتحافظ على المكتسبات التي حققها الشعب الأفغاني، وترسم ملامح الاستقرار والسلام المنشود في أفغانستان”.

إشادة بجهود قطر

من جانبه، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بجهود دولة قطر لتعزيز الحوار بين حركة طالبان وبقية الأطراف الأفغانية، معربا عن أمله في أن تؤدي إلى “انتقال شامل وسلمي” للسلطة في أفغانستان.

وقالت ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن غويتريش “تحدث هاتفيا مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، للإعراب عن تقديره لجهود دولة قطر في تعزيز الحوار بين حركة طالبان والأطراف الأفغانية”.

وأضاف أن “الأمين العام يأمل أن تؤدي هذه الجهود إلى انتقال شامل وسلمي في افغانستان”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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