الاتحاد الأوربي: طالبان فازت بالحرب وعلينا التحاور معها.. وكندا: لن نعترف بها

قال المفوض الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي جوزيب بوريل، أمس الثلاثاء، إنه على الاتحاد إجراء محادثات مع طالبان في أفغانستان.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المفوض الأوربي عقب الاجتماع الاستثنائي عبر تقنية الفيديو لوزراء خارجية الاتحاد الأوربي بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وتابع بوريل قائلا لقد ربحت الحركة الحرب وعلينا التحاور معهم.

وأكد أن الاتحاد لن يتعاون مع الحكومة الأفغانية الجديدة إلا إذا قدمت تسوية سلمية وشاملة واحترمت الحقوق الأساسية لجميع الأفغان بما في ذلك النساء والشباب والأشخاص المنتمين إلى الأقليات.

وأوضح بوريل أن الأولوية الأكثر إلحاحا بالنسبة للكتلة هي ضمان المغادرة الآمنة لمواطني الاتحاد الأوربي والأفغان الذين عملوا مع التكتل أو الدول الأعضاء به على مدار العشرين عاما الماضية.

كما اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوربي على ضرورة منع الاتحاد حركات الهجرة على نطاق واسع، وتقديم الدعم لدول العبور والدول المجاورة.

وسيعقد وزراء داخلية الاتحاد الأوربي اجتماعا استثنائيا، اليوم الأربعاء، لمناقشة نهج الكتلة تجاه أزمة الهجرة المحتملة.

​​لن تعترف بحكومة “طالبان” في أفغانستان

من جانبه أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أمس الثلاثاء، أن بلاده لا تعتزم الاعتراف بحكومة طالبان في أفغانستان.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ترودو على هامش مؤتمر صحفي في مقاطعة أونتاريو خصص لحملة الانتخابات التشريعية.

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (مواقع التواصل)

وقال رئيس الوزراء في تصريحاته حين كانوا في الحكم (في إشارة لطالبان) قبل عشرين عاما لم تعترف كندا بحكومتهم. لقد أسقطوا بالقوة حكومة منتخبة وحلوا محلها وهم يشكلون مجموعة إرهابية بحسب القانون الكندي.

ومنذ مايو/أيار الماضي، بدأت طالبان توسيع رقعة نفوذها في أفغانستان، تزامنا مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية، المقرر اكتماله بحلول 31 أغسطس/آب الجاري.

وسيطرت الحركة، خلال أقل من 10 أيام، على أفغانستان كلها تقريبا، رغم مليارات الدولارات التي أنفقتها الولايات المتحدة الامريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، خلال نحو 20 عاما، لبناء قوات الأمن الأفغانية.