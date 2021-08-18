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سياسة|الإمارات

أشرف غني: غادرت أفغانستان مثل الملا عمر وجئت الإمارات بأيد خالية (فيديو)

الرئيس الأفغاني أشرف غني خلال كلمته التي وجهها من الإمارات (رويترز)
الرئيس الأفغاني أشرف غني خلال كلمته التي وجهها من الإمارات (رويترز)
18/8/2021-|آخر تحديث: 18/8/202110:22 PM (مكة المكرمة)

قال الرئيس الأفغاني أشرف غني متحدثا من منفاه في الإمارات، اليوم الأربعاء، إنه اضطر لمغادرة كابل للحيلولة دون إراقة الدماء ونفى ما تردد بأنه أخذ مبالغ كبيرة لدى مغادرته القصر الرئاسي.

وقال غني في مقطع مصور تم بثه على صفحته بفيسبوك وهو أول تعليق علني له منذ تأكيد وجوده في الإمارات “لو كنت بقيت لشهدت إراقة دماء في كابل”.

وأضاف أنه غادر بناء على نصيحة من مسؤولين بالحكومة، مشيرا إلى أنه يجري “محادثات للعودة” إلى أفغانستان. كما أكد مساندته المحادثات بين حركة طالبان ومسؤولين حكوميين سابقين كبار.

وتابع “لم أنقل أموالا طائلة خارج البلاد كما ادعى البعض وجئت إلى الإمارات بأيد خالية”، مستطردا “غادرت أفغانستان كما غادرها الملا عمر (مؤسس حركة طالبان) قبل 20 عاما وسأعود إليها في المستقبل القريب”.

وانتقد وزراء سابقون غني بشدة لمغادرته البلاد فجأة مع دخول قوات طالبان العاصمة الأفغانية، الأحد الماضي، وصرح السفير الأفغاني لدى طاجيكستان محمد ظاهر أغبر أنه سيتقدم بطلب للإنتربول الدولي من أجل القبض على غني، واصفا فرار الأخير من البلاد بأنه “خيانة للدولة والشعب”.

وكانت الإمارات أعلنت، اليوم الأربعاء، أنها استقبلت الرئيس الأفغاني وعائلته “لاعتبارات إنسانية”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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