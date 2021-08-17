البث الحي
سياسة|أفغانستان

رقم قياسي من الأفغان على طائرة أمريكية.. خير أم تذكار بهروب مأساوي؟

أكثر من 600 أفغاني على أرضية طائرة عسكرية أمريكية لنقلهم من كابل بعد سيطرة طالبان على المدينة (رويترز)
أكثر من 600 أفغاني على أرضية طائرة عسكرية أمريكية لنقلهم من كابل بعد سيطرة طالبان على المدينة (رويترز)
17/8/2021-|آخر تحديث: 17/8/202107:42 PM (مكة المكرمة)

تحول أكثر من 600 أفغاني، بينهم نساء وأطفال، منهم من وجد مقعدا ومنهم من جلس القرفصاء، إلى كتلة بشرية متلاحمة على أرضية طائرة عسكرية أمريكية تمكنت من نقلهم من كابل بعد سيطرة طالبان على المدينة.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، انتشرت صورة لهؤلاء، بعضهم يحمل أمتعة والبعض يُرضع أطفالا رضاعة صناعية على متن طائرة شحن من طراز سي-17.

وقال مسؤول أمريكي لوكالة رويترز إن حوالي 640 تمكنوا من الصعود إلى متن الطائرة، الأحد، عند تدفق آلاف الطامحين في المغادرة على المطار أملا في الفرار.

وأضاف “كان عدد الركاب الضخم ثمرة أجواء أمنية سريعة التطور استلزمت اتخاذ قرار عاجل من قِبل الطاقم أفضى في نهاية الأمر إلى نقل هؤلاء الركاب بسرعة إلى خارج البلاد”.

وتقول شركة بوينج المصنعة لهذه الطائرات إن الطائرة (سي-17 جلوب  ماستر 3) حمولتها 134 راكبا يشغلون 54 مقعدا على الجانبين و80 يجلسون على منصات صغيرة على الأرض.

وتسلق كثيرون جسم الطائرة عبر سلم بباب غير مفتوح بشكل كامل قبل أن تنطلق إلى قطر بواحدة من أكبر حمولات الركاب على الإطلاق بهذه الطائرات، حسبما أفاد موقع (دفنس وان) الأمريكي لأخبار الدفاع والأمن.

وظهرت مقاطع فيديو وصور مؤلمة أخرى التقطت في مطار كابل، حيث يقول شهود عيان إن أشخاصا لاقوا حتفهم، وتُظهر لقطات وصور أشخاصا يتشبثون بمنطقة تروس الهبوط في جسم الطائرة في محاولات يائسة للفرار.

والصور داخل الطائرة كانت في عيون بعض المراقبين بادرة أمل ودليلا على شجاعة الطاقم.

وقال بليك هرزينجر وهو محلل أمني مقره سنغافورة وهو يشارك الصورة على تويتر “رغم كل إخفاقات هذا الأسبوع، يظهر قدر من الخير الخالص في هذه الصورة”.

لكن آخرين يرون أن الصورة ستبقى في الذاكرة شاهدا على مأساة الإخلاء الكارثي من أفغانستان بعد أن سحبت واشنطن قواتها بعد حرب دامت 20 عاما لتقبض طالبان على زمام السلطة في أيام وليس شهورا كما كانت تتوقع المخابرات الأمريكية.

وقال كينيث روث المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش “نحتاج عددا أكبر بكثير من هذه الطائرات”.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

شاهد: لحظة سقوط طائرة عسكرية روسية ومقتل طاقمها

تشهد روسيا بشكل متكرر حوادث لطائرات عسكرية (رويترز ـ أرشيف)

مسؤول في طالبان يؤكد أن البرقع لن يكون إلزاميا

سهيل شاهين المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان (مواقع التواصل)

المتحدث باسم طالبان: الحرب انتهت في أفغانستان وتم العفو عن الجميع (فيديو)

المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد

لابيد وغانتس يشكران الرئيس الفلسطيني للمساعدة بإطفاء حرائق القدس

حرائق القدس تمتد لليوم الثالث على التوالي (الأناضول)
الأكثر قراءة

نقص الأكسجين الناتج عن كورونا.. ماذا نفعل؟ الحل مع الحكيم

كوفيد-19 يتسبب في عدم حصول خلايا الجسم على كفايتها من الأكسجين (غيتي)

“ليست دقيقة” بعد أن أثارت الجدل.. مراسلة أمريكية تعلق على صورة لها بالحجاب (فيديو)

مراسلة (سي إن إن) بالحجاب والعباية في أفغانستان (مواقع التواصل)
مقالات

حقيقة طالبان من البداية حتى الآن

بعد هروب غني.. نائب الرئيس الأفغاني يقول إنه الرئيس الشرعي المؤقت للبلاد

أمر الله صالح النائب الأول للرئيس الأفغاني (يسار) والرئيس أشرف غني (مواقع التواصل)