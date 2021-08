رقم قياسي من الأفغان على طائرة أمريكية.. خير أم تذكار بهروب مأساوي؟

تحول أكثر من 600 أفغاني، بينهم نساء وأطفال، منهم من وجد مقعدا ومنهم من جلس القرفصاء، إلى كتلة بشرية متلاحمة على أرضية طائرة عسكرية أمريكية تمكنت من نقلهم من كابل بعد سيطرة طالبان على المدينة.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، انتشرت صورة لهؤلاء، بعضهم يحمل أمتعة والبعض يُرضع أطفالا رضاعة صناعية على متن طائرة شحن من طراز سي-17.

وقال مسؤول أمريكي لوكالة رويترز إن حوالي 640 تمكنوا من الصعود إلى متن الطائرة، الأحد، عند تدفق آلاف الطامحين في المغادرة على المطار أملا في الفرار.

وأضاف “كان عدد الركاب الضخم ثمرة أجواء أمنية سريعة التطور استلزمت اتخاذ قرار عاجل من قِبل الطاقم أفضى في نهاية الأمر إلى نقل هؤلاء الركاب بسرعة إلى خارج البلاد”.

وتقول شركة بوينج المصنعة لهذه الطائرات إن الطائرة (سي-17 جلوب ماستر 3) حمولتها 134 راكبا يشغلون 54 مقعدا على الجانبين و80 يجلسون على منصات صغيرة على الأرض.

وتسلق كثيرون جسم الطائرة عبر سلم بباب غير مفتوح بشكل كامل قبل أن تنطلق إلى قطر بواحدة من أكبر حمولات الركاب على الإطلاق بهذه الطائرات، حسبما أفاد موقع (دفنس وان) الأمريكي لأخبار الدفاع والأمن.

"The Crew Made the Decision to Go:" Inside Reach 871, A US C-17 Packed With 640 Afghans Trying to Escape the Taliban | @TaraCopp and @MarcusReports https://t.co/lf3LajxzzX pic.twitter.com/6wg82LtfRc

— Defense One (@DefenseOne) August 16, 2021