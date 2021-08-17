تركيا ترحب برسائل طالبان منذ سيطرتها على أفغانستان.. ماذا قالت؟

رأت تركيا أن الرسائل التي وجهتها حركة طالبان منذ سيطرتها على السلطة في كابل كانت “إيجابية” مضيفة أنها تجري محادثات مع الحركة الإسلامية.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو خلال مؤتمر صحفي عقده في الأردن، اليوم الثلاثاء، ونقلته محطات التلفزة التركية “نرحب بالرسائل التي وجهتها حركة طالبان حتى الآن إلى الأجانب والبعثات الدبلوماسية أو إلى شعبها أيضا. نأمل أن تُترجم ذلك في أفعالها”.

وأضاف تشاوش أوغلو أن تركيا تجري محادثات مع جميع الأطراف في أفغانستان، ومنها حركة طالبان، وتنظر بشكل إيجابي إلى رسائل الحركة منذ سيطرتها على البلاد.

وكان تشاوش أوغلويتحدث بعد يوم من قول مصادر أمنية تركية لوكالة رويترز إن أنقرة تخلت عن خطط تأمين وتشغيل مطار كابل بعد انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي الأخرى من أفغانستان بسبب الفوضى التي صاحبت انتصار طالبان.

وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو (غيتي)

وقالت المصادر إن تركيا مستعدة بدلا من ذلك لتقديم المساعدة الفنية والأمنية إذا طلبت طالبان ذلك.

وقال أوغلو “نواصل الحوار مع جميع الأطراف، بما في ذلك طالبان”.

وستواصل أنقرة العضو في حلف شمال الأطلسي، والتي تنشر 600 جندي في أفغانستان، المحادثات مع الولايات المتحدة وغيرها حول أمن مطار كابل، وعملية انتقال السلطة في أفغانستان.

وقال تشاوش أوغلو “سوف تتفاوض (الأطراف الأفغانية) على كل هذه القضايا فيما بينها – من سيكون في الحكومة الانتقالية، وما نوع الحكومة التي ستكون هناك… سنناقش كل هذه الأمور، لكن البلاد بحاجة إلى الهدوء الآن”.

وأضاف “ننظر بشكل إيجابي إلى الرسائل التي وجهتها طالبان حتى الآن، سواء للأجانب أو للدبلوماسيين أو لشعبها. نأمل أن نرى ذلك قيد التنفيذ أيضا”.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي كان قد دعا إلى الهدوء في أفغانستان وانتقد تقدم طالبان، قبل أيام إنه ربما يجتمع مع الحركة في إطار جهود إنهاء القتال في أفغانستان.

وجرى تعليق معظم عمليات الإجلاء من كابل، أمس الاثنين، عندما قُتل خمسة أشخاص، وفقا لشهود. لكن تشاوش أوغلو قال إن الرحلات ستُستأنف مع تأمين المطار. وأجلت تركيا أمس 324 شخصا، منهم مدنيون وموظفون دبلوماسيون، من كابل إلى إسطنبول.