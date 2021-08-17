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سياسة|أفغانستان

بعد هروب غني.. نائب الرئيس الأفغاني يقول إنه الرئيس الشرعي المؤقت للبلاد

أمر الله صالح النائب الأول للرئيس الأفغاني (يسار) والرئيس أشرف غني (مواقع التواصل)
أمر الله صالح النائب الأول للرئيس الأفغاني (يسار) والرئيس أشرف غني (مواقع التواصل)
17/8/2021-|آخر تحديث: 17/8/202108:56 PM (مكة المكرمة)

قال أمر الله صالح النائب الأول للرئيس الأفغاني، اليوم الثلاثاء، إنه في أفغانستان وإنه “الرئيس الشرعي المؤقت” للبلاد بعد فرار الرئيس أشرف غني إلى الخارج مع استيلاء مقاتلي طالبان على العاصمة.

وكان صالح قد قال في اجتماع أمني برئاسة غني في الأسبوع الماضي إنه فخور بالقوات المسلحة وإن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لتعزيز المقاومة ضد طالبان.

لكن البلاد سقطت في أيدي طالبان في غضون أيام بعد أن تنبأت المخابرات الأمريكية بأن سقوطها سيستغرق شهورا.

وقال صالح في عدة تعليقات على تويتر إن من “غير المجدي” الدخول في جدال مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي قرر سحب القوات الأمريكية.

ودعا صالح الأفغان إلى إظهار أن أفغانستان “ليست فيتنام وأن الطلاب (طالبان) ليسوا حتى مثل الفيتكونج” مشيرا إلى قوات المقاومة التي حررت فيتنام الجنوبية.

وأعاد مقطع فيديو أفغانا يحاولون باستماته التعلق بطائرة حربية أمريكية وهي توشك على الإقلاع إلى الأذهان صورة التقطت في عام 1975 لأشخاص يحاولون التعلق بطائرة هليكوبتر فوق سطح في سايجون خلال الانسحاب من فيتنام.

وقال صالح إنه على خلاف الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي “لم نفقد عزمنا ونرى فرصا ضخمة أمامنا. انتهت التحفظات التي لا طائل منها، هيا انضموا للمقاومة”.

وقال صالح الذي لا يُعرف مكانه إنه لن “يرضخ أبدا تحت أي ظروف لإرهابيي طالبان”.

وقال إنه “لن يخون أبدا” أحمد شاه مسعود قائد التحالف الشمالي الذي اغتاله اثنان من مقاتلي القاعدة قبل هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 على الولايات المتحدة بقليل.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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