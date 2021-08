بعد هروب غني.. نائب الرئيس الأفغاني يقول إنه الرئيس الشرعي المؤقت للبلاد

قال أمر الله صالح النائب الأول للرئيس الأفغاني، اليوم الثلاثاء، إنه في أفغانستان وإنه “الرئيس الشرعي المؤقت” للبلاد بعد فرار الرئيس أشرف غني إلى الخارج مع استيلاء مقاتلي طالبان على العاصمة.

به اساس حکم صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان در صورت غیابت، فرار و یا مرگ رییس جمهور معاون اول بحیث سرپرست مقام ریاست جمهوری قرار میگیرد. من در داخل کشور استم و بصورت قانونی و مشروع سرپرست این مقام /کرسی می باشم. برای تحکیم این جایگاه باتمام رهبران کشور در مشوره استم. — Amrullah Saleh (@AmrullahSaleh2) August 17, 2021

Clarity: As per d constitution of Afg, in absence, escape, resignation or death of the President the FVP becomes the caretaker President. I am currently inside my country & am the legitimate care taker President. Am reaching out to all leaders to secure their support & consensus. — Amrullah Saleh (@AmrullahSaleh2) August 17, 2021

وكان صالح قد قال في اجتماع أمني برئاسة غني في الأسبوع الماضي إنه فخور بالقوات المسلحة وإن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لتعزيز المقاومة ضد طالبان.

لكن البلاد سقطت في أيدي طالبان في غضون أيام بعد أن تنبأت المخابرات الأمريكية بأن سقوطها سيستغرق شهورا.

وقال صالح في عدة تعليقات على تويتر إن من “غير المجدي” الدخول في جدال مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي قرر سحب القوات الأمريكية.

ودعا صالح الأفغان إلى إظهار أن أفغانستان “ليست فيتنام وأن الطلاب (طالبان) ليسوا حتى مثل الفيتكونج” مشيرا إلى قوات المقاومة التي حررت فيتنام الجنوبية.

It is futile to argue with @POTUS on Afg now. Let him digest it. We d Afgs must prove tht Afgh isn't Vietnam & the Talibs aren't even remotely like Vietcong. Unlike US/NATO we hvn't lost spirit & see enormous oprtnities ahead. Useless caveats are finished. JOIN THE RESISTANCE. — Amrullah Saleh (@AmrullahSaleh2) August 17, 2021

وأعاد مقطع فيديو أفغانا يحاولون باستماته التعلق بطائرة حربية أمريكية وهي توشك على الإقلاع إلى الأذهان صورة التقطت في عام 1975 لأشخاص يحاولون التعلق بطائرة هليكوبتر فوق سطح في سايجون خلال الانسحاب من فيتنام.

وقال صالح إنه على خلاف الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي “لم نفقد عزمنا ونرى فرصا ضخمة أمامنا. انتهت التحفظات التي لا طائل منها، هيا انضموا للمقاومة”.

وقال صالح الذي لا يُعرف مكانه إنه لن “يرضخ أبدا تحت أي ظروف لإرهابيي طالبان”.

وقال إنه “لن يخون أبدا” أحمد شاه مسعود قائد التحالف الشمالي الذي اغتاله اثنان من مقاتلي القاعدة قبل هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 على الولايات المتحدة بقليل.