الرئيس الألماني: مشاهد مطار كابل عار على السياسة الغربية

وصف الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير مشاهد حيرة الناس في مطار كابل بعد دخول حركة طالبان العاصمة الأفغانية بأنها عار على سياسة الدول الغربية.

وفي تصريحاته للصحفيين بالعاصمة برلين اليوم الثلاثاء شدد على ضرورة إجلاء الأفغان الذين ساعدوا المواطنين الألمان الموجودين في أفغانستان.

وأشار شتاينماير إلى أن سرعة سقوط الحكومة الأفغانية وسيطرة طالبان على إدارة الدولة من دون مقاومة ستكون لهما آثار في المستقبل.

وبعد السيطرة على العديد من عواصم الولايات الاستراتيجية الرئيسية في الأيام الأخيرة وإجبار القوات الحكومية على الاستسلام أو الفرار وصل مقاتلو طالبان الأحد إلى كابل وأعلنوا السيطرة على البلاد.

وبعد رحيل الرئيس الأفغاني أشرف غني ومساعديه المقربين شكل الرئيس السابق حامد كرزاي والسياسي المخضرم قلب الدين حكمتيار وكبير مفاوضي السلام عبد الله عبد الله، مجلسا بهدف ضمان انتقال سلس للسلطة.

وتعمل الولايات المتحدة من خلال قوة عسكرية قوامها نحو 3 آلاف جندي في مطار كابل على إتمام عمليات نقل الرعايا الأمريكيين والأفغان الذين تعاونوا مع واشنطن.

سخرية من طائرة ألمانية أجلت 7 أشخاص فقط

وسخر فنانون وصحفيون ألمان اليوم من إجلاء سلطات بلادهم 7 أشخاص فقط من العاصمة الأفغانية كابل بطائرة شحن عسكرية عملاقة من طراز A400.

وكتب الفنان الألماني الشهير إيغور ليفيت على تويتر تعليقا على الحادثة: عدم ملء الطائرة بالناس في ظل هذه الكارثة عمل غير إنساني. إنه أمر مخجل لمسؤولين لا يعرفون ما هي الحرب.

وأضاف: لا أجد كلمات للتعبير، فقط 7 أشخاص. لأن البقية ليسوا ضمن القائمة.

Im Angesicht dieser Katastrophe, den Flieger nicht vollzupacken mit Menschen, zeugt von einer Unmenschlichkeit sondergleichen. Eine Schande. Verantwortliche, die nicht verstehen, was Krieg ist. Ich bin sprachlos.

7 Menschen. Sieben. Weil die anderen nicht „auf der Liste“ standen. — Igor Levit (@igorpianist) August 17, 2021

أما الصحفي حسنين كاظم فسخر من مهمة الجيش الألماني في إجلاء 7 أشخاص فقط، وعلق على تويتر مستنكرًا: هل لأن هؤلاء الأشخاص السبعة فقط في لائحتكم؟ هل أنتم جادون؟

وكتب ناشط ألماني:7 أشخاص في طائرة فارغة، البقية ليسوا في القائمة، هذه إنسانية الاتحاد الأوربي.

وكتبت صاحبة هذا الحساب: هذا هو الإجلاء كما ينبغي أن يكون، على ما يبدو الطائرة التي أرسلتها ألمانيا تمكنت فقط من إجلاء 7 أنا مصدومة ومحرجة للغاية.

This is how evacuating people should look like! Apparently, the plane Germany sent only managed 7! I am shocked and deeply embarrassed . . . #Luftbrücke #kabulairport #LaschetDarfNichtKanzlerWerden https://t.co/Sf8plAN8Nm — Emmy Brock 🌍 (@Frankfurt_AB) August 17, 2021

وكتب هذا المغرد: شكراً لألمانيا إجلاء 7 أشخاص من بين عدة آلاف عالقين على مدرج مطار كابل، طائرة A400M قادرة على حمل 37000 كجم، ما يعني أنها قادرة على حمل أكثر من 500 شخص على الأقل.

Thank you Germany for evacuating 7 people out of the several thousands stuck on the tarmac at Kabul Airport

The A400M is capable of lifting 37000 kg, meaning it was capable of at least carrying 500+ people. https://t.co/GGqy0OBo9t — Абдуль Разак 🇵🇸 (@His_Dudeness_94) August 16, 2021

وفي المقابل بررت الخارجية الألمانية هذه الحادثة، بأن الطرق المؤدية إلى مطار كابل خطرة وعدم تمكن الأشخاص من الوصول إلى المطار.

وذكرت الوزارة في بيان أنهم سيبذلون مزيدا من الجهود لإجلاء المزيد من الأشخاص.