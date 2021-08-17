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سياسة|قطاع غزة

إسرائيل تصادر 23 طنًا من الشكولاتة كانت في طريقها إلى غزة

إن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس وقّع أمرا بمصادرة شكولاتة كانت في طريقها إلى غزة (منصات التواصل)
إن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس وقّع أمرا بمصادرة شكولاتة كانت في طريقها إلى غزة (منصات التواصل)
17/8/2021-|آخر تحديث: 17/8/202101:49 PM (مكة المكرمة)

صادرت إسرائيل أطنان من ألواح الشكولاتة التي كانت في طريقها إلى غزة بداعي أنها كانت ستستخدم لدعم حركة المقاومة الإسلامية(حماس).

وقالت صحيفة “إسرائيل اليوم” الثلاثاء إن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس وقع أمرا بمصادرة 23 طنًا من ألواح الشوكولاتة التي كانت في طريقها إلى غزة.

وأضافت أن هذا القرار جاء بعد الكشف عن نشاط مشبوه لاستيراد المنتجات الغذائية (ألواح الشوكولاتة) وسيلةً لتحويل الأموال إلى حماس في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن القرار صدر يوم أمس الإثنين.

وقالت وزارة الدفاع الاسرائيلية في بيان: بحسب الشبهات تقوم حماس بتشغيل شبكة واسعة لتمويل نشاطاتها من خلال استخدام مدخولات من خلال بيع منتجات أساسية بينها ألواح الشوكولاتة لسكان غزة، وبذلك تستخدم العائدات كدعم اقتصادي لأنشطة الحركة ولذراعها العسكري في القطاع.

وأضاف: نستمر بملاحقة تمويل العمليات بكل الطرق التي يقومون بها، مشددا على أن إسرائيل تستمر بالعمل من أجل منع تعاظم قوة حماس.

وتابع: إسرائيل ستواصل محاربة الحركة بكل الطرق المطلوبة وأيضا بالطرق غير التقليدية.

وتسيطر إسرائيل على المعابر المؤدية الى قطاع غزة والتي يتم من خلالها إدخال السلع إلى القطاع.

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي حصارا خانقا على قطاع غزة منذ نجاح حركة المقاومة الإسلامية حماس في الانتخابات التشريعية عام 2006، ثم شددت إسرائيل الحصار في 2007 بعد سيطرة حماس على غزة .

ويشمل الحصار منع أو تقنين دخول المحروقات والكهرباء والكثير من السلع، ومنع الصيد في عمق البحر، وغلق المعابر بين القطاع والأراضي الفلسطينية المحتلة.

المصدر : الأناصول + الجزيرة مباشر

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