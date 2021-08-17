إسرائيل تصادر 23 طنًا من الشكولاتة كانت في طريقها إلى غزة

صادرت إسرائيل أطنان من ألواح الشكولاتة التي كانت في طريقها إلى غزة بداعي أنها كانت ستستخدم لدعم حركة المقاومة الإسلامية(حماس).

وقالت صحيفة “إسرائيل اليوم” الثلاثاء إن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس وقع أمرا بمصادرة 23 طنًا من ألواح الشوكولاتة التي كانت في طريقها إلى غزة.

وأضافت أن هذا القرار جاء بعد الكشف عن نشاط مشبوه لاستيراد المنتجات الغذائية (ألواح الشوكولاتة) وسيلةً لتحويل الأموال إلى حماس في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن القرار صدر يوم أمس الإثنين.

وقالت وزارة الدفاع الاسرائيلية في بيان: بحسب الشبهات تقوم حماس بتشغيل شبكة واسعة لتمويل نشاطاتها من خلال استخدام مدخولات من خلال بيع منتجات أساسية بينها ألواح الشوكولاتة لسكان غزة، وبذلك تستخدم العائدات كدعم اقتصادي لأنشطة الحركة ولذراعها العسكري في القطاع.

وأضاف: نستمر بملاحقة تمويل العمليات بكل الطرق التي يقومون بها، مشددا على أن إسرائيل تستمر بالعمل من أجل منع تعاظم قوة حماس.

وتابع: إسرائيل ستواصل محاربة الحركة بكل الطرق المطلوبة وأيضا بالطرق غير التقليدية.

وتسيطر إسرائيل على المعابر المؤدية الى قطاع غزة والتي يتم من خلالها إدخال السلع إلى القطاع.

إسرائيل تُصادر حمار بتهمة استخدامه في أعمال المقاومة😅😅😅 pic.twitter.com/x1mI4OYyFa — تسنيم الحرازي (@TasneemHrazy) July 4, 2021

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي حصارا خانقا على قطاع غزة منذ نجاح حركة المقاومة الإسلامية حماس في الانتخابات التشريعية عام 2006، ثم شددت إسرائيل الحصار في 2007 بعد سيطرة حماس على غزة .

ويشمل الحصار منع أو تقنين دخول المحروقات والكهرباء والكثير من السلع، ومنع الصيد في عمق البحر، وغلق المعابر بين القطاع والأراضي الفلسطينية المحتلة.