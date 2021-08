أستراليا: لا يمكننا مساعدة جميع الأفغان الذين ساعدوا قواتنا

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إن حكومته لا يمكنها مساعدة جميع الأفغان الذين يعملون مع القوات الأسترالية ويدعمونها.

جاء ذلك في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء في العاصمة كانبرا حول الوضع الأخير في أفغانستان وعمليات الإجلاء المخطط لها بعد دخول طالبان للعاصمة كابل وسيطرتها على القصر الرئاسي والمباني الحكومية.

ووصف موريسون الوضع في أفغانستان بأنه مفجع مشيرا إلى أن القوات الأسترالية العاملة في أفغانستان قلقة بشأن سلامة الأفغان الذين يعملون معهم.

وأضاف أن الحكومة عازمة على مساعدة أولئك الذين يخدمون ويساعدون القوات الأسترالية لكن لا يمكن الوصول إلى جميعهم.

وأشار إلى أن بلاده سترسل طائرتين عسكريتين لإجلاء نحو 200 مواطن أسترالي مع أسرهم يعملون في منظمات غير حكومية والأمم المتحدة بأفغانستان.

كما أنه سيتم إجلاء 250 جنديا أستراليا وحوالي 400 أفغاني قدموا المساعدات للقوات الأسترالية.

Meanwhile, Australian Prime Minister Scott Morrison said that since April, 430 Afghans who worked with Australian forces and their families had already been resettled in Australia……while @jacindaardern @KrisinMana did nothing? @rnz_news ?

