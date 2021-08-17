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سياسة|أفغانستان

أستراليا: لا يمكننا مساعدة جميع الأفغان الذين ساعدوا قواتنا

رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون (رويترز)
17/8/2021-|آخر تحديث: 17/8/202102:28 PM (مكة المكرمة)

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إن حكومته لا يمكنها مساعدة جميع الأفغان الذين يعملون مع القوات الأسترالية ويدعمونها.

جاء ذلك في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء في العاصمة كانبرا حول الوضع الأخير في أفغانستان وعمليات الإجلاء المخطط لها بعد دخول طالبان للعاصمة كابل وسيطرتها على القصر الرئاسي والمباني الحكومية.

ووصف موريسون الوضع في أفغانستان بأنه مفجع مشيرا إلى أن القوات الأسترالية العاملة في أفغانستان قلقة بشأن سلامة الأفغان الذين يعملون معهم.

وأضاف أن الحكومة عازمة على مساعدة أولئك الذين يخدمون ويساعدون القوات الأسترالية لكن لا يمكن الوصول إلى جميعهم.

وأشار إلى أن بلاده سترسل طائرتين عسكريتين لإجلاء نحو 200 مواطن أسترالي مع أسرهم يعملون في منظمات غير حكومية والأمم المتحدة بأفغانستان.

كما أنه سيتم إجلاء 250 جنديا أستراليا وحوالي 400 أفغاني قدموا المساعدات للقوات الأسترالية.

وبعد سيطرة طالبان على العديد من عواصم الولايات الأفغانية الرئيسية في الأيام الأخيرة وإجبار القوات الحكومية على الاستسلام أو الفرار وصل مقاتلو الحركة الأحد إلى العاصمة كابل وأعلنوا سيطرتهم على البلاد.

وبعد رحيل الرئيس الأفغاني أشرف غني ومساعديه المقربين شكل الرئيس السابق حامد كرزاي والسياسي المخضرم غُل بدين  حكمتيار وكبير مفاوضي السلام عبد الله عبد الله، مجلسًا بهدف ضمان انتقال سلس للسلطة.

وتعمل الولايات المتحدة من خلال قوة عسكرية قوامها نحو 3 آلاف جندي في مطار كابل على إتمام عمليات نقل الرعايا الأمريكيين والأفغان الذين تعاونوا مع واشنطن.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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