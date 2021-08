فوضى في مطار كابل وجنود أمريكيون يطلقون النار ومقتل 5 على الأقل (فيديو)

قتل ما لا يقل عن 5 أشخاص في مطار كابل أثناء محاولة المئات ركوب طائرات عنوة لمغادرة العاصمة الأفغانية.

وذكر شاهد عيان لوكالة رويترز للأنباء إنه رأى 5 جثث تُنقل إلى سيارة. وقال شاهد آخر إنه لم يتضح إن كان القتلى سقطوا بأعيرة نارية أم نتيجة تدافع.

Apparently there are casualties at Kabul international after US troops fired shots on desperate crowds who sought to flee the country on the last flights pic.twitter.com/pNZcy402Em — Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) August 16, 2021

وقال مسؤول أمريكي إن قوات أمريكية أطلقت النار في الهواء بمطار كابول اليوم الإثنين لمنع مئات المدنيين من الوصول إلى مدرج الطائرات.

وقال المسؤول لوكالة رويترز “كان من الصعب التحكم في الحشد.. إطلاق النار (في الهواء) كان فقط لمنع حدوث فوضى”.

#Breaking: At least three people have been killed by gunfire at Kabul airport. Heavy gunfight going on. pic.twitter.com/yxfVnwbMFn — Ahmer Khan (@ahmermkhan) August 16, 2021

ويتولى جنود أمريكيون مسؤولية المطار للمساعدة في إجلاء موظفي السفارة الأمريكية ومدنيين آخرين.

وأعلن مطار حامد كرزاي الدولي بالعاصمة الأفغانية كابل تعليق كافة الرحلات الجوية التجارية وطالب المطار في بيان له| وفقا لوكالة “طلوع نيوز” المسافرين بتجنب التزاحم في المطار.

وأظهرت لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حالة من الفوضى العارمة والتزاحم في المطار في ظل قيام دول من حول العالم بإجلاء رعاياها ومحاولات كثيرين للفرار من البلاد بعدما سيطرت حركة طالبان على العاصمة أمس.

This is heartbreaking miserable condition ofpeople. Being abandoned by Government and other countries. why this world is so cruel.Those who are behind this will Certainly suffer extremely. #Afghanistan #AfghanistanBurning meanwhile Trump blaming Joe Biden for this chaos. pic.twitter.com/iA8xXvKqWL — Yukeshprabhu (@Yukeshprabhu1) August 16, 2021

وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في وقت مبكر الإثنين أنه جرى نقل جميع موظفي السفارة الأمريكية في كابل إلى المطار بمن فيهم السفير روس ويلسون وذلك انتظارا لإجلائهم مضيفا أنه جرى إنزال العلم الأمريكي من مجمع السفارة.

وغزا مئات الأفغان مدارج المطار في الظلام ومعهم أمتعتهم أملا في الوصول إلى أماكن بآخر طائرات تجارية تغادر البلاد قبل اضطلاع القوات الأمريكية بمراقبة المجال الجوي أمس الأحد.

It is chaos at Kabul airport. Planes are taking off and landing and people are running across the runway. pic.twitter.com/kKrg667AQB — Sowaibah Hanifie (@SowaibahH) August 16, 2021

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت متأخر الأحد إن أكثر من60 دولة أصدرت بيانا مشتركا يشدد على ضرورة فتح المجال أمام الأفغان والأجانب الراغبين في الخروج من أفغانستان وإبقاء المطارات والمعابر الحدودية مفتوحة.

انتهاء الحرب

هذا وقد أعلنت حركة طالبان انتهاء الحرب في أفغانستان بعد سيطرتها على القصر الرئاسي في كابل مع رحيل القوات الأجنبية التي تقودها الولايات المتحدة ومسارعة الدول الغربية لإجلاء مواطنيها اليوم الإثنين.

وفر الرئيس الأفغاني أشرف غني من البلاد أمس مع دخول المسلحين المدينة قائلا إنه آثر تجنب سفك الدماء، في حين تكدس مئات الأفغان في مطار كابول أملا في مغادرة البلاد.

هو دا اتوبيس العتبة يا اسطى؟!!pic.twitter.com/dQ2EiXQKW7 — أسامة رشدي (@OsamaRushdi) August 16, 2021

وقال محمد نعيم المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان في حوار مع الجزيرة مباشر: “هذا يوم عظيم للشعب الأفغاني وللمجاهدين. لقد شهدوا ثمار جهودهم وتضحياتهم على مدار 20 عاما…الحمد لله الحرب انتهت في البلاد”.

احتاجت طالبان ما يزيد قليلا على أسبوع للسيطرة على البلاد في حملة خاطفة انتهت في كابل بينما اختفت القوات الأفغانية التيأنفقت الولايات المتحدة وحلفاؤها مليارات الدولارات لتدريبها وتسليحها على مدار سنوات.

وقال نعيم إن شكل النظام الجديد في أفغانستان سيتضح قريبا مضيفا أن الحركة لا ترغب في العيش في عزلة ودعا إلى علاقات سلمية مع المجتمع الدولي.

وأضاف “لقد وصلنا إلى ما كنا نسعى إليه وهو حرية بلادنا واستقلال شعبنا… لن نسمح لأحد باستخدام أراضينا لاستهداف أي جهة ولا نرغب في الإضرار بالآخرين”.

وقال قائد في الحركة لرويترز إن المسلحين يعيدون تنظيم صفوفهم من مختلف الأقاليم مضيفا أن طالبان لن تشكل هيكلا جديدا للحكم إلابعد رحيل القوات الأجنبية.

وأضاف مسؤول طالبان الذي طلب عدم نشر اسمه أنه صدرت تعليمات لمقاتلي الحركة في كابل بعدم ترهيب المدنيين والسماح لهم باستئناف أنشطتهم العادية.

وقال لرويترز عبر تطبيق واتساب “الحياة الطبيعية ستستمر بطريقة أفضل كثيرا وهذا كل ما استطيع أن أقوله الآن”.