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سياسة|لبنان

السفيرة الأمريكية في بيروت تحذر من انزلاق لبنان لكارثة إنسانية

السفيرة الأمريكية لدى بيروت دوروثي شيا (الأناضول)
السفيرة الأمريكية لدى بيروت دوروثي شيا (الأناضول)
16/8/2021-|آخر تحديث: 16/8/202104:25 PM (مكة المكرمة)

حذرت السفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا اليوم الإثنين من انزلاق لبنان إلى كارثة إنسانية بسبب  استمرار تعثر تشكيل الحكومة.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين عقب لقائها بالرئيس اللبناني ميشال عون بقصر بعبدا (شرق بيروت) للتباحث بشأن تطورات الأوضاع الأخيرة في لبنان.

وقالت شيا: واشنطن تحث الذين يواصلون عرقلة تشكيل الحكومة والإصلاح على وضع المصالح الحزبية جانباً. دون تحديدهم.

وأضافت: كل يوم يمر دون وجود حكومة تتمتع بالصلاحيات وملتزمة وقادرة على تنفيذ إصلاحات عاجلة، هو يوم ينزلق فيه الوضع المتردي أصلا إلى كارثة إنسانية.

وفي وقت سابق الإثنين التقت السفيرة الأمريكية رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي للتباحث بشأن جهود تسريع تشكيل الحكومة.

وفجر الأحد استفاق اللبنانيون على انفجار حزان مخبأ يحوي آلاف الليترات من البنزين في بلدة التليل بعكار شمالي لبنان ما أدى الى سقوط 28 قتيلاً وأكثر من 80 جريحا.

وتدهورت الأوضاع المعيشية والأمنية في لبنان  في الآونة الاخيرة على أثر تصاعد الأزمة الاقتصادية وفقدان الأدوية والوقود مما انعكس تردياً للأوضاع الاجتماعية.

وما يزيد الأوضاع سوءا خلافات سياسية تحول دون تأليف حكومة جديدة تضع حداً للانهيار الاقتصادي وتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة التي استقالت عقب انفجار مرفأ بيروت الكارثي الذي وقع في 4 أغسطس / آب 2020.

المصدر : الأناصول + الجزيرة مباشر

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