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سياسة|فلسطين

الثالثة خلال عام.. إقامة بؤرة استيطانية جديدة جنوبي الخليل بالضفة المحتلة

مستوطنون يواصلون نصب خيام للاستيلاء على أرض في ترقوميا (وفا)
مستوطنون يواصلون نصب خيام للاستيلاء على أرض في ترقوميا (وفا)
15/8/2021-|آخر تحديث: 15/8/202103:34 PM (مكة المكرمة)

شرع مستوطنون إسرائيليون اليوم الأحد في إقامة بؤرة استيطانية جديدة وتوسيع بؤرتين أخريين على أراضي خربة زنوتا وبلدة ترقوميا في الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وقد نصب المستوطنون عددًا من “الكرفانات” على أراضٍ لعائلات فلسطينية بخربة زنوتا جنوبي الخليل، وبذلك تصبح هذه البؤرة هي الثالثة التي تتم إقامتها خلال عام واحد في تلك المنطقة تمهيدًا للاستيلاء على مساحات واسعة لصالح مشاريع التوسع الاستيطاني.

وقال رئيس مجلس قروي زنوتا فايز الطل إن مجموعات من المستوطنين وبحماية من قوات الاحتلال، شرعت ومنذ صباح اليوم بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على 20 دونمًا (الدونم = 1000 متر مربع) من الأراضي المذكورة الواقعة بالقرب مما يسمى “مجلس إقليم المستوطنات جنوب الخليل”، مشيرًا إلى أنهم نصبوا 20 كرفانًا في المكان.

وأضاف لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن تلك المجموعات قامت بتوسيع بؤرة استيطانية أخرى، كانت قد أقامتها منذ شهرين بالقرب من المكان على أراضٍ تعود لعائلتي أبو شرخ وجبارين.

واعتبر أن هذه البؤر تأتي تمهيدًا للاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي المواطنين في تلك المنطقة، وتنفيذ مخطط استيطاني يهدف لتوسيع المنطقة الصناعية لمجلس ما يسمى “اقليم المستوطنات”، وربط عدد من المستوطنات المقامة في تلك المنطقة مع بعضها البعض.

الاستيلاء على أرض ترقوميا

وفي موضع آخر يواصل مستوطنون لليوم الثالث على التوالي، نصب خيام على أرض في بلدة ترقوميا شمال غربي

الخليل بهدف الاستيلاء عليها.

وقال المواطن سليمان الجعافرة لـ (وفا) إن عددًا من المستوطنين واصلوا نصب خيام في منطقة الطيبة غرب البلدة والقريبة من مستوطنة “ادورا”، تمهيدًا للاستيلاء على أرض تعود لعائلة النتشة وتقع على مساحة أكثر من 60 دونمًا بحجة أنها أرض دولة.

وأشار إلى ان المستوطنين حاولوا عدة مرات اقتلاع أشجار زيتون في المنطقة واشتبكوا مع الأهالي الذين دافعوا عن أراضيهم ومنعوهم من ذلك.

وفي الضفة الغربية أيضًا، فككت قوات الاحتلال  اليوم خليتين شمسيتين، في خربة يرزا شرق طوباس، واستولت عليها.

وأفاد رئيس مجلس قروي يرزا مخلص مساعيد لـ “وفا”، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة وفككت، خلية شمسية مكونة من ثمانية ألواح، تعود لاثنين من المواطنين، وأخرى تعود لمواطن مكونة من ستة ألواح.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الفلسطينية

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