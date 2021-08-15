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سياسة|أفغانستان

شاهد: لحظة دخول مسلحي طالبان سجن مطار باغرام وإطلاق سراح السجناء

15/8/2021-|آخر تحديث: 15/8/202110:50 PM (مكة المكرمة)

أظهر مقطع فيديو سيطرة مسلحي حركة طالبان الأفغانية على مطار باغرام، وإطلاق سراح السجناء الذين كانوا محتجزين داخله، والذين يبلغ عددهم 5 آلاف سجين.

وكانت القوات الحكومية الأفغانية المتمركزة في قاعدة باغرام الجوية قد استسلمت اليوم الأحد لحركة طالبان في مقاطعة باروان شمالي البلاد.

بدوره، قال الناطق باسم طالبان سهيل شاهين، في تصريح لقناة (تي أر تي) التركية الناطقة باللغة الإنجليزية، إنهم يريدون الانتقال السلمي للسلطة.

وأضاف “تم الإعلان عن عفو عام عن الجميع”.

يشار أن من أولى أعمال حركة طالبان في المناطق الخاضعة لسيطرتها هي إطلاق سراح جميع السجناء، حيث أنها أطلقت سراح الآلاف من السجناء منذ مايو/ أيار الماضي.

ومنذ مايو/ أيار الماضي، تصاعد العنف في أفغانستان مع اتساع رقعة نفوذ طالبان تزامنا مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية المقرر اكتماله بحلول 31 من أغسطس/ آب الجاري.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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