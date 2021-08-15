السفير الفرنسي يغادر كابل إلى المطار على متن طائرة عسكرية (فيديو)

نشر السفير الفرنسي في أفغانستان ديفيد مارتينون فيديو عبر حسابه في تويتر أظهر لحظة مغادرته المنطقة الخضراء في العاصمة كابل بعد دخول مسلحي حركة طالبان القصر الرئاسي.

وأظهر مقطع الفيديو كذلك صعود عدد من موظفي السفارة الفرنسية في كابل إلى الطائرة استعدادا للمغادرة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال إن واشنطن تقوم بنقل مجمع سفارتها في كابل إلى المطار.

ونقل راديو السويد عن مصادر قولها إن البلاد ستجلي كل موظفي سفارتها في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الأحد.

من جهته قال مسؤول في حلف شمال الأطلسي (ناتو) إن الحلف سيُبقي على وجوده الدبلوماسي في كابل، وسيساعد في استمرار تشغيل مطار المدينة، مع دخول مقاتلي طالبان العاصمة الأفغانية.

وأضاف المسؤول “حلف شمال الأطلسي يُقيّم باستمرار التطورات في أفغانستان”. وتابع “أمن أفرادنا أمر بالغ الأهمية، ونحن نواصل التكيف حسب الضرورة. ندعم الجهود الأفغانية لإيجاد حل سياسي للصراع، وهو أمر بات أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى”.

وأعلن المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، أن عناصر حركته بدأت بالسيطرة على العاصمة الأفغانية كابل ومبانيها الحكومية، إثر مغادرة القوات الأمنية للعاصمة.

وأوضح مجاهد في تغريدة على تويتر، الأحد، أن الحركة ترغب في بسط سيطرتها على العاصمة كابل بشكل سلمي، وأنها لا تستخدم القوة لتحقيق هذا الهدف.

#عاجل:

قطعات نظامی امارت اسلامی جهت تأمین امنیت داخل شهر کابل شدند.

فرقه ۱۱۱ پلچرخی فتح گردید و پیشروی به شکل نورمال ادامه دارد.

همچنان مراکز ۱۱ ولسوالی کابل(استالف، سروبي، ده سبز، قره باغ خاکجبار، پغمان، بگرامي، موسهي، چهاراسیاب، گلدره و شکردره)نیز باتمام ملحقات خود فتح شدند. — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) August 15, 2021

وأكد أن عناصر الحركة سيتولون فرض الأمن في العاصمة لمنع وقوع أي حالات نهب وسرقة.

وشدد على أن الحركة لن تسمح باقتحام منازل المدنيين.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر محلية مغادرة الرئيس الأفغاني أشرف غني البلاد، بالتزامن مع وصول عناصر طالبان إلى مشارف كابل.

ومنذ مايو/أيار الماضي، بدأت طالبان بتوسيع رقعة نفوذها في أفغانستان، تزامنا مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية المقرر اكتماله بحلول 31 أغسطس/ آب الجاري.

وتمكنت حركة طالبان حتى اليوم من السيطرة على 31 ولاية أفغانية من أصل 34 ولاية بينها العاصمة كابل.