أمريكا تنقل سفارتها في كابل للمطار ووفد أفغاني يلتقي بطالبان بالدوحة وروسيا تخاطب مجلس الامن

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن واشنطن تنقل مجمع سفارتها في كابل إلى المطار، بينما مفاوض حكومي أفغاني إن وفدا تابعا للحكومة الأفغانية ويضم المسؤول البارز عبد الله عبد الله سيتوجه إلى قطر اليوم الأحد للقاء ممثلين عن حركة طالبان.

ياتي ذلك بينما أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الروسية اليوم أن بلاده تعمل مع دول أخرى لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن أفغانستان، حيث باتت حركة طالبان على وشك الاستيلاء الكامل على السلطة.

وأكد فوزي كوفي وهو عضو في فريق تفاوض كابل، لرويترز أن الوفد سيلتقي بطالبان في قطر بعد دخول مقاتلي الحركة العاصمة الأفغانية في وقت سابق.

وقال مصدر مطلع لرويترز إن أعضاء الوفد الأفغاني وممثلي طالبان سيناقشون تسليم السلطة وأضاف أن مسؤولين أمريكيين سيشاركون أيضًا.

جهود روسية

وقال المسؤول الروسي زامير زابولوف لوكالات أنباء روسية “نعمل على ذلك”، مؤكدا أن اجتماعاً سيُعقد قريباً.

وأكد زابولوف أن روسيا من الدول التي حصلت على ضمانات من طالبان بشأن أمن سفاراتها. وقال “لا إجلاء مرتقبا” لبعثتها الدبلوماسية من أفغانستان.

وأشار إلى أنه “على تواصل مباشر” مع السفير الروسي في كابل وأن المتعاونين معه يواصلون العمل “بهدوء” في السفارة.

وأضاف “حصلنا على ضمانات منذ فترة”، مشيرا إلى أن “روسيا لم تكن (الدولة) الوحيدة التي حصلت عليها”.

حلف الأطلسي سيُبقي على وجوده في كابل

من جهته قال مسؤول في حلف شمال الأطلسي (ناتو) اليوم الأحد إن الحلف سيُبقي على وجوده الدبلوماسي في كابل، وسيساعد في استمرار تشغيل مطار المدينة، مع دخول مقاتلي طالبان العاصمة الأفغانية.

وأضاف المسؤول “حلف شمال الأطلسي يُقيّم باستمرار التطورات في أفغانستان”. وتابع “أمن أفرادنا أمر بالغ الأهمية، ونحن نواصل التكيف حسب الضرورة. ندعم الجهود الأفغانية لإيجاد حل سياسي للصراع، وهو أمر بات أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى”.

استدعاء البرلمان البريطاني

في بريطانيا قال مصدر في مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأحد إن البرلمان البريطاني سيقطع عطلته الصيفية الأسبوع المقبل لبحث الوضع في أفغانستان مع دخول مقاتلي حركة طالبان العاصمة كابول.

وقالت وزارة الداخلية البريطانية في وقت سابق إنها تعمل لحماية مواطنيها ومساعدة الموظفين السابقين لدى بريطانيا والمؤهلين لمغادرة أفغانستان.

إجلاء كل موظفي السفارة السويدية

ونقل راديو السويد عن مصادر قولها إن البلاد ستجلي كل موظفي سفارتها في العاصمة الأفغانية كابول اليوم الأحد.

البابا يحث على الحوار

ودعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اليوم الأحد إلى الحوار من أجل إنهاء الصراع في أفغانستان لكي يتسنى لشعبها الحياة في سلام وأمن واحترام متبادل.

وقال البابا للزوار في ساحة القديس بطرس “أضم صوتي للأصوات التي عبرت بشكل جماعي عن القلق من الوضع في أفغانستان. أطلب منكم الدعاء معي لإله السلام كي يتوقف ضجيج السلاح ويتم التوصل لحلول بطريق الحوار”.

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان (رويترز)

وأضاف “بهذه الطريقة وحدها يتمكن المقهورون في هذا البلد، من الرجال والنساء والكبار والأطفال، من العودة إلى ديارهم والعيش في سلام وأمن في ظل احترام تام متبادل”.

ويوجد عدد قليل للغاية من المسيحيين في أفغانستان وجميعهم تقريبا من الأجانب في السفارات أو عمال الإغاثة.

نريد انتقالا سلميًا للسلطة

وقال المتحدث باسم طالبان لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ننتظر تسليم السلطة سلميا، وأضاف “ندعو الرئيس الأفغاني أشرف غني والزعماء الآخرين للعمل معنا”.

وقال “سنحترم حقوق المرأة وسنسمح لها بالتعليم والعمل على أن ترتدي الحجاب ونسعى لتشكيل حكومة يشارك فيها جميع الأفغان”.