تونس.. قيس سعيد يتلقى رسالة خطية من بايدن ويتوعد بـ”التطهير” (فيديو)

قالت الرئاسة التونسية إن الرئيس قيس سعيد استقبل اليوم الجمعة وفدا رسميا أمريكيا برئاسة مساعد مستشار الأمن القومي جوناثان فاينر، الذي حمل رسالة خطية من الرئيس جو بايدن.

وأضافت الرئاسة أن سعيد قال أثناء الاجتماع إن “التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها تندرج في إطار تطبيق الدستور وتستجيب لإرادة شعبية واسعة، لا سيّما في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية واستشراء الفساد والرشوة”.

وتضمنت الإجراءات التي اتخذها سعيد إقالة رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان وانتزاع السلطة التنفيذية.

رئيس الجمهورية #قيس_سعيد يستقبل وفدا رسميا أمريكيا ترأسّه مساعد مستشار الأمن القومي السيّد جوناثان فاينر والذي كان محمّلا برسالة خطية من قبل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السيّد جوزيف روبينيت بايدن. #TnPR pic.twitter.com/uIEpFuaH6B — Tunisian Presidency – الرئاسة التونسية (@TnPresidency) August 13, 2021

التطهير

وفي كلمة له خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث في قصر قرطاج، قال سعيد إن أطرافا تريد التنكيل بالشعب التونسي، متوعدا إياها بما أسماه “التطهير”.

وأضاف “بعض الكوارث طبيعية منها المياه والحرائق والأمراض مثل الجائحة (كورونا)، وبعضها الآخر مفتعل بل يرقى إلى درجة الجريمة”.

وتابع “البعض يريد إحراق الغابات والحقول وستتصدى لهم قواتنا المسلحة العسكرية والأمنية، لأنهم يريدون التنكيل بالشعب”.

ومنذ أيام، تشهد تونس حرائق في غاباتها، خاصة في محافظات بنزرت وجندوبة والقصرين، أتت على مئات الهكتارات (الهكتار يساوي 10 آلاف متر مربع) من غابات الصنوبر والفرنان.

وأكد سعيد أنه لا مجال للعودة إلى الوراء إطلاقا، مضيفا أن الخطر في تونس صار واقعا يوميا، وهو الذي دعاه إلى اتخاذ تدابير استثنائية بناء على الدستور.

الرئيس #قيس_سعيد: سنواصل المعركة وسوف نصنع تاريخا ناصعا يحصل فيه كل طرف على حقوقه كاملة #المسائية #تونس pic.twitter.com/pk3jEyO6sZ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 13, 2021

وأشار الرئيس التونسي إلى أنه سيواصل ما وصفه بالمعركة وسيصنع “تاريخا ناصعا جديدا يجد فيه كل طرف حقوقه كاملة في ظل دولة تقوم على القانون”.