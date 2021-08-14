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سياسة|تونس

تونس.. قيس سعيد يتلقى رسالة خطية من بايدن ويتوعد بـ”التطهير” (فيديو)

قيس سعيد استقبل وفدا أمريكيا يحمل رسالة من بايدن (مواقع التواصل)
قيس سعيد استقبل وفدا أمريكيا يحمل رسالة من بايدن (مواقع التواصل)
13/8/2021

قالت الرئاسة التونسية إن الرئيس قيس سعيد استقبل اليوم الجمعة وفدا رسميا أمريكيا برئاسة مساعد مستشار الأمن القومي جوناثان فاينر، الذي حمل رسالة خطية من الرئيس جو بايدن.

وأضافت الرئاسة أن سعيد قال أثناء الاجتماع إن “التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها تندرج في إطار تطبيق الدستور وتستجيب لإرادة شعبية واسعة، لا سيّما في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية واستشراء الفساد والرشوة”.

وتضمنت الإجراءات التي اتخذها سعيد إقالة رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان وانتزاع السلطة التنفيذية.

التطهير

وفي كلمة له خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث في قصر قرطاج، قال سعيد إن أطرافا تريد التنكيل بالشعب التونسي، متوعدا إياها بما أسماه “التطهير”.

وأضاف “بعض الكوارث طبيعية منها المياه والحرائق والأمراض مثل الجائحة (كورونا)، وبعضها الآخر مفتعل بل يرقى إلى درجة الجريمة”.

وتابع “البعض يريد إحراق الغابات والحقول وستتصدى لهم قواتنا المسلحة العسكرية والأمنية، لأنهم يريدون التنكيل بالشعب”.

ومنذ أيام، تشهد تونس حرائق في غاباتها، خاصة في محافظات بنزرت وجندوبة والقصرين، أتت على مئات الهكتارات (الهكتار يساوي 10 آلاف متر مربع) من غابات الصنوبر والفرنان.

وأكد سعيد أنه لا مجال للعودة إلى الوراء إطلاقا، مضيفا أن الخطر في تونس صار واقعا يوميا، وهو الذي دعاه إلى اتخاذ تدابير استثنائية بناء على الدستور.

وأشار الرئيس التونسي إلى أنه سيواصل ما وصفه بالمعركة وسيصنع “تاريخا ناصعا جديدا يجد فيه كل طرف حقوقه كاملة في ظل دولة تقوم على القانون”.

المصدر : وكالات

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