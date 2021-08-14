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سياسة|مصر

السيسي: نعمل لتغيير بلدنا وإرضاء الله والنمو السكاني كاد يدمر الدولة في 2011 (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (منصات التواصل)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (منصات التواصل)
14/8/2021-|آخر تحديث: 14/8/202106:49 PM (مكة المكرمة)

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، من تداعيات النمو السكاني المتزايد، مؤكدا ضرورة تعديل منظومة رغيف الخبز.

جاء ذلك خلال افتتاح أحد المشروعات السكنية في مدينة بدر شرق القاهرة.

وقال السيسي “النمو السكاني كاد أن يؤدي إلى تدمير الدولة في العام 2011. أزمة النمو السكاني عندما تفوق طاقة البلاد يترتب عليها العديد من الممارسات السلبية”.

وأضاف “نحتاج لمراجعة وترشيد منظومة الدعم التي تكبد الدولة موازنة بالمليارات سنويا يتعرض جزء منها للإهدار. الدعم يكلف الدولة 275 مليار جنيه سنويا (نحو 17 مليارا و520 مليون دولار)”.

وأوضح السيسي “منظومة رغيف الخبز لا بد من تعديلها. الرغيف عندما كان يباع بقرشين كانت تكلفته 18 قرشاً (1.1 سنت أمريكي) هو الآن يباع بخمسة قروش، بينما تكلفته 65 قرشا (نحو 5 سنتات)”.

وقدر السيسي تكلفة الدعم بنحو 3 تريليونات جنيه مصري، مبينا أن تكلفة تطوير الريف المصري لا تتجاوز ثلث هذا المبلغ، معلنا نيته إعادة تنظيم الدعم بهدف تغيير البلاد، مضيفا “إحنا بنعمل كده عشان نغير بلدنا، مش عشان الناس تحبنا. إحنا بنعمل اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى ونتصدى لقضايا كل الناس لم تتصد لها”.

 

وتأتي هذه التصريحات عقب أخرى أدلى بها السيسي في 3 من أغسطس/آب الجاري أكد فيها أن الوقت قد حان لزيادة سعر رغيف الخبز المدعم وإعادة تسعيره مرة أخرى.

وفي 5 من أغسطس/آب، اقترح مجتمعون في الاتحاد العام للغرف التجارية بمصر تسعير رغيف الخبز المدعم بـ 20 قرشا (1.2 سنتا) بدلا من 5 قروش (0.3 سنت) بنسبة ارتفاع 300%.

ولاقى المقترح آنذاك جملة من الانتقادات والاعتراضات في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، لا سيما وأن معدلات الفقر سجلت نحو 30% من إجمالي تعداد السكان، وفق إحصاء رسمي.

ومصر أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، إذ يتجاوز عدد سكانها 105 ملايين نسمة، حسب تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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