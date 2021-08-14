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سياسة|السودان

عضو بالسيادي السوداني: مشاركة القوات المسلحة بالحكم “وضع استثنائي”

عضو مجلس السيادة السوداني شمس الدين كباشي (مواقع التواصل)
عضو مجلس السيادة السوداني شمس الدين كباشي (مواقع التواصل)
14/8/2021-|آخر تحديث: 14/8/202111:35 AM (مكة المكرمة)

قال عضو مجلس السيادة السوداني شمس الدين كباشي أمس الجمعة إن مشاركة القوات المسلحة في حكم البلاد يعد وضعا استثنائيا وستعود لواجبها في حماية الحدود بعد نهاية الفترة الانتقالية.

جاء ذلك خلال مخاطبته المهرجان الرياضي للعيد 67 للجيش السوداني بحضور رئيس الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين وفق بيان لمجلس السيادة.

وقال كباشي: مشاركة القوات المسلحة في الحكم يعد وضعاً استثنائياً فرضته ظروف التغيير التي حدثت بالبلاد ما تطلب أن تقف القوات المسلحة جنباً إلى جنب مع شركائها في الفترة الانتقالية من أجل حراسة مكتسبات الثورة وتأمينها.

وتابع: الأمور ستعود لأوضاعها الطبيعية بعد الانتقال إلى وضع ديمقراطي كامل في نهاية الفترة الانتقالية التي تعقبها انتخابات ديمقراطية ونزيهة والانتقال إلى النظام المدني الكامل.

وأكد أن القوات المسلحة ستعود لواجبها الأساسي المتمثل في حماية حدود الوطن وترابه ومقدراته.

والتحول الديمقراطي في السودان هو أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك وهي أول حكومة منذ أن عزلت قيادة الجيش في أبريل/ نيسان 2019 عمر البشير من الرئاسة تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.

ومنذ 21 أغسطس/ آب 2019 يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا،ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام، تنتهي بإجراء انتخابات عامة مطلع 2024

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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