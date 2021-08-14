السودان.. السيول تقطع الطريق مع إثيوبيا وتهدم مئات المنازل

أعلنت السلطات السودانية أمس الجمعة قطع الطريق الذي يربط البلاد بإثيوبيا وانهيار 326 منزلا بولايتين بسبب السيول والفيضانات بالبلاد.

جاء ذلك بحسب بيان صحفي لمدير دائرة الطوارئ والكوارث القومية بالإدارة العامة للدفاع المدني السوداني العميد شرطة قرشي حسين عبد القادر.

وقال عبد القادر إن السيول والأمطار خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تسببت في انهيار 134 منزلا بولاية القضارف (شرق) و192 منزلا بولاية سنار (جنوب شرق).

وأضاف أن السيول بولاية القضارف تسببت في انقطاع الطريق القومي الذي يربط السودان بجارته الشرقية إثيوبيا.

تسببت الأمطار والسيول بمصرع 26 شخصًا منذ بداية يوليو/ تموز الماضي (مواقع التواصل)

وبحسب صحف محلية فقد جرفت ألامطار والسيول جسرا على الطريق القاري الرابط بين السودان وإثيوبيا أمس الجمعة كما ألحقت أضرارا بالغة بإحدى القرى المجاورة. وتعرض جسر منطقة سرف سعيد بالطريق القومي “القضارف ـ دوكة ـ القلابات” لانهيار بسبب الأمطار التي شهدتها المنطقة.

وأعلنت الأمم المتحدة يوم الخميس ارتفاع عدد المتضررين بالأمطار الغزيرة والسيول في السودان إلى 15 ألفا و700 شخص في 10 ولايات (من أصل 18 ولاية).

ووجهت مفوضية العون الإنساني السودانية (حكومية) نداء عاجلا يوم الأربعاء للمنظمات الدولية والمحلية لتقديم الدعم الإنساني للمتضررين من السيول والأمطار في أنحاء البلاد.

وقال الناطق باسم مجلس الدفاع المدني (حكومي) العميد عبد الجليل عبد الرحيم يوم الثلاثاء إن الأمطار والسيول تسببت في مصرع 26 شخصًا منذ بداية يوليو/ تموز الماضي.

سيول عطبرة منقول من طقس السودان 🌹@SudanWeather pic.twitter.com/dOQTeOfdwm — بارق نجد (@aaaaaxx9) August 8, 2021

ويستمر موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو/ حزيران إلى أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، وتهطل عادة أمطار غزيرة في هذه الفترة.

وتواجه البلاد سنويا خلال هذه الفترة فيضانات وسيولا واسعة تسببت العام الماضي بوفاة 138 شخصا.