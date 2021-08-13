الجيش المصري يعلن مقتل وإصابة 9 من جنوده وتصفية 13 في سيناء

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية العقيد غريب عبد الحافظ، مقتل وإصابة 9 من جنود الجيش خلال مواجهات مع من وصفهم بـ”التكفيريين” في سيناء.

وقال عبد الحافظ في بيان، مساء الخميس، إن القوات المسلحة “واصلت أعمالها لملاحقة العناصر الإرهابية وسط وشمال سيناء، ونجحت في القضاء على (13عنصرا تكفيريا) إلى جانب مقتل وإصابة 9 من جنودها خلال المواجهات مع المسلحين”.

وأشار البيان إلى ضبط 15 بندقية آلية وذخيرة ودراجات نارية وهواتف نقالة ونظارات ميدان “وكميات من المبالغ المالية من مختلف العملات”.

ولكن المتحدث لم يعط تفاصيل حول تاريخ الحادثة وظروفها.

وتعاني منطقة شمال شبه جزيرة سيناء بصورة خاصة من انتشار جماعات مسلحة منذ سنوات، ويعلن الجيش المصري دوريا القضاء على “عناصر مسلحة” في سياق مواصلته عمليات “مكافحة الإرهاب”، وينعى كذلك عددا من جنوده.

ولا يمكن التحقق من الأوضاع على الأرض، إذ لا تتوفر سوى الرواية الرسمية عن الأحداث نظرا لحظر دخول الصحفيين إلى شمال سيناء.

وقبل أسبوع دعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق بشأن تسجيل مصور نشره الجيش المصري تظهر فيه مشاهد لقتل بعض الأشخاص بالأعيرة النارية، والتي وصفتها المنظمة بإنها “إعدامات خارج نطاق القضاء”.

وتنفذ القوات المصرية، منذ فبراير/شباط 2018، هجمات واسعة على مجموعات مسلحة في المنطقة وفي مناطق أخرى من البلاد.

ومنذ بدء الحملة، قتل أكثر من ألف شخص يشتبه في أنهم مسلحون وعشرات العسكريين، وفق إحصاءات الجيش.