وصفتها بـ”اللحظة التاريخية”.. إسرائيل تفتتح ممثلية دبلوماسية في المغرب (صور)

افتتحت إسرائيل، اليوم الخميس، مكتبا تمثيليا لها في العاصمة المغربية الرباط.

ونشر وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، عبر حسابه على تويتر، صور قص شريط حفل افتتاح الممثلية الإسرائيلية، الذي حضره من الجانب المغربي محسن الجازولي، الوزير المنتدب لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

ووصف لابيد، افتتاح مكتب الاتصال الإسرائيلي بأنه “لحظة تاريخية”.

רגע היסטורי – חנכנו את נציגות ישראל במרוקו בטקס חגיגי יחד עם סגן שר החוץ המרוקאי, מוחסין ג'זולי.

גזרנו את הסרט, הסרנו את הלוט וראש הנציגות הישראלית, דוד גוברין, קבע מזוזה בפתח הנציגות. pic.twitter.com/P8uLzFmafn — יאיר לפיד – Yair Lapid🟠 (@yairlapid) August 12, 2021

والأربعاء، وصل لابيد إلى المغرب في زيارة رسمية تستغرق يومين، إذا يعد أول وزير خارجية إسرائيلي يزور الرباط بعد استئناف العلاقات بين البلدين في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ووقع الوزير الإسرائيلي عدة اتفاقيات مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، في قطاعات الطيران والشباب والرياضة والمشاورات السياسية، خلال لقاء جمعهما الأربعاء، في الرباط.

وكانت الرباط قد جمدت علاقاتها مع إسرائيل، في 2000، إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية (انتفاضة الأقصى).

وفي 10 ديسمبر الماضي، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها عام 2000.

والمغرب رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع إسرائيل، خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان، بينما ترتبط مصر والأردن باتفاقيتي سلام مع إسرائيل، منذ 1979 و1994 على الترتيب.‎

اقتراح باللقاء

من جانبه، اقترح الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ على العاهل المغربي الملك محمد السادس، اللقاء قريبا.

במסגרת פגישתי עם שר החוץ המרוקאי, בוריטה, העברתי אגרת חתומה של נשיא המדינה @Isaac_Herzog למלך מרוקו.

באגרת הזמין הנשיא, את מלך מרוקו מוחמד ה-6 לביקור בישראל. האגרת של הנשיא למלך מרוקו מסמלת את החשיבות של היחסים בין שתי המדינות ואת המחויבות העמוקה של ישראל להסכם בין שני העמים. pic.twitter.com/SFyyohbK53 — יאיר לפיד – Yair Lapid🟠 (@yairlapid) August 12, 2021

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في تغريدة على تويتر، الخميس “سلّم وزير الخارجية يائير لابيد نظيره المغربي، ناصر بوريطة، رسالة من رئيس الدولة، إسحاق هرتسوغ موجهة إلى جلالة الملك، محمد السادس”.

واقتبست الوزارة من الرسالة قول الرئيس الإسرائيلي “يسعدني أن ألتقي مع جلالتك في المستقبل القريب”.

وأضاف “كلّنا أمل أن نقوم بتوسيع التعاون خلال السنوات المقبلة، بما فيه خير للشعبين. تقبّل تحياتي للعائلة المالكة ولكل أبناء الشعب المغربي”.