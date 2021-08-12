القبض على 76 بعد مهاجمة أتراك لممتلكات سوريين في أنقرة.. ما القصة؟ (فيديو)

ألقت الشرطة التركية القبض على 76 شخصا متهمين بالتورط في اعتداءات على ممتلكات السوريين في منطقة ألتنداغ في أنقرة، بينهم 38 شخصا من أصحاب السوابق، بحسب وكالة الأناضول.

وذكرت تقارير إعلامية إن حشدا من الأتراك هاجم متاجر ومنازل سوريين في العاصمة أنقرة خلال الليل بعد معركة في أحد الشوارع أفضت إلى مقتل شاب تركي طعنا.

وذكر شهود أن الحشد حطم متاجر السوريين ومنازلهم وقلبوا سيارة وأضرموا فيها النيران خلال الاضطرابات في حي ألتينداغ بأنقرة، وأطلقت الشرطة النار في الهواء عند مرحلة ما في محاولة لوقف العنف.

Ankara Altındağ'da mültecilere yönelik ırkçı saldırı | Haftalardır sosyal medyada ve kamuoyunda pompalanan mülteci karşıtlığının sonucunda Ankara Altındağ'da mahalle sakinleri, kapı kapı mülteci arayarak, mültecileri öldüreceğini ve mallarını söyledi. Polis sadece izledi. pic.twitter.com/CHc78tLLdT — Hergele Postası (@HergelePostasi) August 11, 2021

ووقعت الأحداث بعد مشاجرة بين شبان أتراك وسوريين، الثلاثاء الماضي، وقالت شبكة (سي.إن.إن ترك) إن شابا تركيا قُتل وأُصيب آخر.

اعتداءات تطال بعض محال السوريين وسط أعمال شغب في حي التينداغ في أنقرة وذلك على خلفية مقتل شاب تركي على يد سوريين يوم أمس pic.twitter.com/pescl8dhWf — براء (@baraadkk) August 11, 2021

وذكرت وكالة الأناضول الرسمية أنه جرى توجيه الاتهامات لاثنين من الأجانب واحتجازهما فيما يتصل بمقتل الشاب.

وقالت شرطة أنقرة إنها احتجزت 76 شخصا لضلوعهم في الاضطرابات أو لنشر منشورات مضللة على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف استفزاز المواطنين الأتراك بعد المعركة في ألتينداج، الثلاثاء.

حرق ممتلكات السوريين الان انقرة التينداغ https://t.co/wYrtiMDlqx — othman_alkneter (@OtmanAlkneter) August 11, 2021

وأضافت الشرطة في بيان أن 38 من المحتجزين لهم سجلات إجرامية تتضمن النهب والعنف والسرقة.

ونشر مدير الهلال الأحمر التركي كريم كينيك مقطع فيديو على تويتر يظهر إلقاء مقذوفات على المنازل، وقال “أي من تقاليدنا تنطوي على رشق منازل الناس بالحجارة خلال الليل؟ الكثير من اللاجئين تواصلوا معنا وقالوا إنهم يخشون على حياة أطفالهم”.

Riots continue in some parts of Ankara: pic.twitter.com/Z22YHjht3Q — Rojava Network (@RojavaNetwork) August 11, 2021

ونشر صورة لطفل غطت وجهه الدماء بعد أن أُصيب بحجر أُلقي عليه من عبر نافذة، وقال إن الطفل نُقل للمستشفى للعلاج، وأضاف “دعونا نخمد هذا الحريق فهو لن يعود بالنفع على أحد”.

وقال مكتب حاكم أنقرة على تويتر خلال الليل إن “الاحتجاجات والحوادث”، التي وقعت مساء الأربعاء، انتهت.

وتستضيف تركيا 3.7 ملايين لاجئ سوري، وتأتي الاضطرابات الأحدث في ظل القلق من تنامي أعداد اللاجئين الأفغان الذي يصلون شرق تركيا من إيران مع احتدام الصراع في أفغانستان.

وكان رئيس بلدية مدينة بولو تانجو أوزجان المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض قد أثار جدلا بتحركه لفرض رسوم تزيد بنسبة 10 أضعاف على فواتير المياه الخاصة بالسوريين.

كما تعهد زعيم المعارضة ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو بترحيل جميع اللاجئين السوريين من تركيا في مدة زمنية أقصاها سنتان حال وصل حزبه إلى الحكم.

وتصدّرت في الفترة الأخيرة وسوم وصفت بالتحريضية مواقع التواصل في تركيا حيث دعا مستخدمون إلى إجبار السوريين على العودة.

ويقول مؤيدو الحكومة التركية إنها ترمي إلى تأجيج الشارع على حزب العدالة والتنمية الحاكم كونه يبدي مواقف دفاعية عن السوريين وعن بقائهم داخل البلاد.