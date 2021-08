القبض على 76 بعد مهاجمة أتراك لممتلكات سوريين في أنقرة.. ما القصة؟ (فيديو)

ألقت الشرطة التركية القبض على 76 شخصا متهمين بالتورط في اعتداءات على ممتلكات السوريين في منطقة ألتنداغ في أنقرة، بينهم 38 شخصا من أصحاب السوابق، بحسب وكالة الأناضول.

وذكرت تقارير إعلامية إن حشدا من الأتراك هاجم متاجر ومنازل سوريين في العاصمة أنقرة خلال الليل بعد معركة في أحد الشوارع أفضت إلى مقتل شاب تركي طعنا.

وذكر شهود أن الحشد حطم متاجر السوريين ومنازلهم وقلبوا سيارة وأضرموا فيها النيران خلال الاضطرابات في حي ألتينداغ بأنقرة، وأطلقت الشرطة النار في الهواء عند مرحلة ما في محاولة لوقف العنف.

ووقعت الأحداث بعد مشاجرة بين شبان أتراك وسوريين، الثلاثاء الماضي، وقالت شبكة (سي.إن.إن ترك) إن شابا تركيا قُتل وأُصيب آخر.

وذكرت وكالة الأناضول الرسمية أنه جرى توجيه الاتهامات لاثنين من الأجانب واحتجازهما فيما يتصل بمقتل الشاب.

وقالت شرطة أنقرة إنها احتجزت 76 شخصا لضلوعهم في الاضطرابات أو لنشر منشورات مضللة على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف استفزاز المواطنين الأتراك بعد المعركة في ألتينداج، الثلاثاء.

وأضافت الشرطة في بيان أن 38 من المحتجزين لهم سجلات إجرامية تتضمن النهب والعنف والسرقة.

ونشر مدير الهلال الأحمر التركي كريم كينيك مقطع فيديو على تويتر يظهر إلقاء مقذوفات على المنازل، وقال “أي من تقاليدنا تنطوي على رشق منازل الناس بالحجارة خلال الليل؟ الكثير من اللاجئين تواصلوا معنا وقالوا إنهم يخشون على حياة أطفالهم”.

Riots continue in some parts of Ankara: pic.twitter.com/Z22YHjht3Q

— Rojava Network (@RojavaNetwork) August 11, 2021