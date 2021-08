أسف روسي بريطاني بعد نشر صورة أثارت احتجاجا في إيران.. ما القصة؟

أبدى السفيران الروسي والبريطاني “أسفهما” على صورة جمعتهما وأعادت التذكير بـ”مؤتمر طهران” المنعقد خلال حقبة احتلال بلديهما لإيران أثناء الحرب العالمية الثانية، وفق ما أعلنت الخارجية الإيرانية التي دعتهما إلى مقرها لتقديم ايضاحات.

وأثارت الصورة انتقادات مسؤولين إيرانيين من مختلف الاتجاهات السياسية، منهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف الذي اعتبرها “غير ملائمة للغاية”، كما انتشرت الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت السفارة الروسية، أمس الأربعاء، عبر تويتر صورة تظهر السفير الروسي ليفان جاغاريان ونظيره البريطاني سايمون شيركليف جالسين الى كرسيين، قالت إنها التقطت “على هذا الدرج التاريخي حيث عقد مؤتمر طهران عام 1943”.

وأعادت الصورة التذكير بأخرى شهيرة جمعت في المكان نفسه خلال الحرب العالمية قادة الحلفاء حينها الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين والرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل.

والتقطت صورة الزعماء الثلاثة خلال مؤتمر طهران الذي عقد في العاصمة الإيرانية بعد نحو عامين من الاحتلال السوفيتي البريطاني للبلاد.

وجلس السفيران بالترتيب نفسه لجلوس الزعماء، أي البريطاني إلى اليمين والروسي إلى اليسار، وترك الكرسي الفارغ بينهما في مكان جلوس روزفلت.

🇷🇺Ambassador Levan Dzhagaryan's meeting with the new head of the 🇬🇧British diplomatic mission in Iran Simon Shercliff on the historical stair, where the 1943 Tehran conference was held pic.twitter.com/1JyC9VWVpi

وأفادت الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، في بيانين منفصلين أنها “دعت” كل من جاغاريان وشيركليف إلى مقرها لتقديم إيضاحات بشأن الصورة.

ونقلت عن السفير الروسي “أسفه لأن نشر هذه الصورة تسبب في سوء فهم وأثار استياء الشعب الإيراني الصديق”.

وشدد السفير، وفق البيان، على أن هدف الصورة كان التذكير “بالاتحاد بين روسيا وبريطانيا ضد الجيش النازي خلال الحرب العالمية الثانية ولا يوجد أي دافع معادٍ لإيران من وراء ذلك”.

كما نقلت عن السفير البريطاني “أسفه لسوء التفاهم”، وتأكيده احترام إيران “وشعبها العظيم وتاريخ البلاد”.

وكتب ظريف عبر تويتر، مساء الأربعاء “اليوم رأيت صورة غير ملائمة للغاية”، مشددا على أن “الشعب الإيراني أثبت أن مصيره لا يخضع مطلقا لقرارات في سفارات أجنبية أو من قوى أجنبية”.

I saw an extremely inappropriate picture today.

Need I remind all that Aug. 2021 is neither Aug. 1941 nor Dec. 1943.

The Iranian people have shown—including during the JCPOA talks—that their destiny can NEVER be subject to decisions in foreign embassies or by foreign powers. pic.twitter.com/0syILRec5q

— Javad Zarif (@JZarif) August 11, 2021