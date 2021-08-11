واشنطن ترجح سيطرة طالبان على كابل خلال 3 أشهر ودوستم يتوقع هزيمتها

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، عن توقع وكالات الاستخبارات في الولايات المتحدة سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابل خلال 3 أشهر، بينما قال عبد الرشيد دوستم إنه لا مكان لطالبان في شمال البلاد.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية (رسمية) عن مسؤولين بوزارة الدفاع (البنتاغون) قولهم إن الاستخبارات الأمريكية تتوقع أن تتمكن طالبان من عزل كابل خلال شهر والسيطرة عليها خلال 3 أشهر.

جاء ذلك بالتزامن مع استمرار المواجهات بين مسلحي طالبان وقوات الأمن الأفغانية، في إطار هجمات واسعة للحركة نجحت من خلالها في السيطرة على عواصم 9 ولايات أفغانية من أصل 34، إضافة إلى عدد من المنشآت الحيوية بينها مقرات محلية تابعة للجيش الأفغاني في مطار ولاية قندوز (شمال شرق).

وفي وقت سابق الأربعاء أعلن عمر الدين وال عضو مجلس ولاية قندوز استسلام مئات من عناصر القوات الأمنية الأفغانية الذين انسحبوا إلى مطار قندوز بعد سقوط المدينة نهاية الأسبوع في قبضة طالبان.

من جانبه قال النائب السابق للرئيس الأفغاني عبد الرشيد دوستم، الأربعاء، إنه لا مكان لحركة طالبان في شمال البلاد وإنها ستتعرض للهزيمة هناك.

وأضاف دوستم في تصريحات للصحفيين إن طالبان حاولت السيطرة على شمال أفغانستان عدة مرات في السابق إلا أن بعض قيادييها وقعوا في الفخ.

وأكد أنه لن يكون من السهل على طالبان القدوم إلى شمالي البلاد هذه المرة وإنهم سيقعون في الكمين مثلما حدث في السابق.

الجنرال عبد الرشيد دوستم (ر ويترز)

وأشار دوستم إلى أن الشعب في شمال أفغانستان سيثور ضد طالبان مؤكدا أن الحركة ستهزم في هذه المنطقة.

ومنذ مايو/ أيار الماضي، تصاعد العنف في أفغانستان مع اتساع رقعة نفوذ طالبان، تزامنا مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية المقرر اكتماله بحلول 31 أغسطس/ آب الجاري.

وتعاني أفغانستان حربا منذ عام 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي تقوده واشنطن بحكم طالبان، لارتباطها آنذاك بتنظيم القاعدة الذي تبنى هجمات 11 سبتمبر/ أيلول من العام نفسه في الولايات المتحدة.