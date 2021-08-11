البث الحي
الأخبار

واشنطن ترجح سيطرة طالبان على كابل خلال 3 أشهر ودوستم يتوقع هزيمتها

جنود من حركة طالبان (ر ويترز)
جنود من حركة طالبان (ر ويترز)
11/8/2021-|آخر تحديث: 11/8/202106:52 PM (مكة المكرمة)

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، عن توقع وكالات الاستخبارات في الولايات المتحدة سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابل خلال 3 أشهر، بينما قال عبد الرشيد دوستم إنه لا مكان لطالبان في شمال البلاد.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية (رسمية) عن مسؤولين بوزارة الدفاع (البنتاغون) قولهم إن الاستخبارات الأمريكية تتوقع أن تتمكن طالبان من عزل كابل خلال شهر والسيطرة عليها خلال 3 أشهر.

جاء ذلك بالتزامن مع استمرار المواجهات بين مسلحي طالبان وقوات الأمن الأفغانية، في إطار هجمات واسعة للحركة نجحت من خلالها في السيطرة على عواصم 9 ولايات أفغانية من أصل 34، إضافة إلى عدد من المنشآت الحيوية بينها مقرات محلية تابعة للجيش الأفغاني في مطار ولاية قندوز (شمال شرق).

وفي وقت سابق الأربعاء أعلن عمر الدين وال عضو مجلس ولاية قندوز استسلام مئات من عناصر القوات الأمنية الأفغانية الذين انسحبوا إلى مطار قندوز بعد سقوط المدينة نهاية الأسبوع في قبضة طالبان.

من جانبه قال النائب السابق للرئيس الأفغاني عبد الرشيد دوستم، الأربعاء، إنه لا مكان لحركة طالبان في شمال البلاد وإنها ستتعرض للهزيمة هناك.

وأضاف دوستم في تصريحات للصحفيين إن طالبان حاولت السيطرة على شمال أفغانستان عدة مرات في السابق إلا أن بعض قيادييها وقعوا في الفخ.

وأكد أنه لن يكون من السهل على طالبان القدوم إلى شمالي البلاد هذه المرة وإنهم سيقعون في الكمين مثلما حدث في السابق.

الجنرال عبد الرشيد دوستم (ر ويترز)

وأشار دوستم إلى أن الشعب في شمال أفغانستان سيثور ضد طالبان مؤكدا أن الحركة ستهزم في هذه المنطقة.

ومنذ مايو/ أيار الماضي، تصاعد العنف في أفغانستان مع اتساع رقعة نفوذ طالبان، تزامنا مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية المقرر اكتماله بحلول 31 أغسطس/ آب الجاري.

وتعاني أفغانستان حربا منذ عام 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي تقوده واشنطن بحكم طالبان، لارتباطها آنذاك بتنظيم القاعدة الذي تبنى هجمات 11 سبتمبر/ أيلول من العام نفسه في الولايات المتحدة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

بعد سيطرة طالبان على ولايات جديدة.. توقع أمريكي بحرب أهلية طويلة في أفغانستان (فيديو)

قال راين كروكر سفير واشنطن السابق في كابل، أمس الأحد، إن وقوع حرب أهلية طويلة في أفغانستان هو أكثر الاحتمالات ترجيحًا جراء استيلاء سريع لطالبان على السلطة مع اقتراب انتهاء الانسحاب العسكري الأمريكي.

8/8/2021

طالبان تسيطر على عاصمة ولاية ثانية وأمريكا وبريطانيا تدعوان رعاياهما لمغادرة أفغانستان “فورا”

حثت السفارتان الأمريكية والبريطانية لدى كابل اليوم السبت رعاياهما على مغادرة الأراضي الأفغانية على الفور، وسط تصاعد المعارك بين حركة طالبان والقوات الأفغانية في عموم البلاد.

7/8/2021
المزيد من الأخبار

قطر تعين سفيرا فوق العادة لدى السعودية

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (الجزيرة)

ألمانيا.. محاكمة رجل متهم بقتل آخر وأكل لحمه

المدرس المتهم خلال جلسة محاكمته (غيتي)

حقوقيون يطالبون بتحقيق محايد في وفاة سجين بالبحرين بسبب شبهة الإهمال الطبي

السجين البحريني المتوفى حسن عبد النبي منصور (تويتر)

حريق ضخم بمصنع للمواد البلاستيكية بدبي (فيديو وصور)

دخان كثيف يتصاعد جراء حريق بمصنع للبلاستيك في جبل غلي (تويتر)
الأكثر قراءة

وزير خارجية إسرائيل في المغرب في أول زيارة رسمية

الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية محسن الجزولي(يمين) يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد(يسار) لدى وصوله إلى العاصمة المغربية الرباط (رويترز)

وزيرة الخارجية: السودان سيسلم البشير والمطلوبين في ملف دارفور إلى الجنائية الدولية

وزيرة الخارجية مريم المهدي والمدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان (سونا)

جدل على مواقع التواصل بشأن قانون انتخابات مجلس الشورى في قطر (فيديو)

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يتحدث إلى مجلس الشورى القطري في الدوحة (روتيرز)

نقص الأكسجين الناتج عن كورونا.. ماذا نفعل؟ الحل مع الحكيم

كوفيد-19 يتسبب في عدم حصول خلايا الجسم على كفايتها من الأكسجين (غيتي)