حاكم نيويورك يعلن استقالته بعد اتهامه بالتحرش بإحدى عشرة امرأة (فيديو)

أعلن حاكم ولاية نيويورك الديمقراطي أندرو كومو، اليوم الثلاثاء، استقالته بعدما اتهمته 11 امرأة بالتحرش الجنسي.

وقال كومو في تصريح “أعتقد أنه في ضوء الظروف، فإن أفضل وسيلة للمساعدة الآن هي أن أنسحب”، موضحا أن “استقالتي ستكون نافذة خلال 14 يوما”.

ونفى كومو (63 عاما) اتهامه بالتحرش الجنسي والذي وثقه الأسبوع الفائت تقرير لمكتب النائب العام في نيويورك.

Addressing the people of New York. Watch LIVE: https://t.co/0DOItVsW23

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) August 10, 2021