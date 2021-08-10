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حاكم نيويورك يعلن استقالته بعد اتهامه بالتحرش بإحدى عشرة امرأة (فيديو)

حاكم نيويورك المستقيل أندرو كومو (رويترز)
حاكم نيويورك المستقيل أندرو كومو (رويترز)
10/8/2021-|آخر تحديث: 10/8/202109:39 PM (مكة المكرمة)

أعلن حاكم ولاية نيويورك الديمقراطي أندرو كومو، اليوم الثلاثاء، استقالته بعدما اتهمته 11 امرأة بالتحرش الجنسي.

وقال كومو في تصريح “أعتقد أنه في ضوء الظروف، فإن أفضل وسيلة للمساعدة الآن هي أن أنسحب”، موضحا أن “استقالتي ستكون نافذة خلال 14 يوما”.

ونفى كومو (63 عاما) اتهامه بالتحرش الجنسي والذي وثقه الأسبوع الفائت تقرير لمكتب النائب العام في نيويورك.

وخلص التحقيق إلى أن كومو تحرش جنسيا بإحدى عشرة امرأة، ما زاد الضغوط القانونية والمطالبات برحيله من جانب الرئيس جو بايدن وآخرين في سقوط كبير لرجل كان يُنظر له ذات يوم على أنه منافس رئاسي محتمل.

وأكد كومو أنه يرغب في تقديم “اعتذار عميق جدا”  لأية امرأة تعرضت للإهانة بسبب سلوكه.

وأضاف “كنت على الدوام قريبا جدا من الناس. (أعترف) بأنني أعانق وأقبل الناس بعفوية، سواء نساء أو رجالا. لقد قمت بذلك طوال حياتي”.

وتابع “لم يخطر في بالي أن أتجاوز الحدود مع أي شخص، لكنني لم أدرك الخط الفاصل بين المسموح به وغير المسموح به”.

وستخلف كومو مساعدة حاكم الولاية كاثلين هوشول، وهي أيضا ديمقراطية.

وجاءت استقالة كومو، الذي يعمل حاكما لرابع أكبر ولاية أمريكية من حيث عدد السكان منذ عام 2011، بعد أن أصدرت المدعية العامة لنيويورك ليتيتا جيمس في الثالث من أغسطس/آب الجاري نتائج تحقيق مستقل استمر 5 أشهر وخلص إلى أن كومو تحرش جنسيا بالعديد من النساء وتورط في سلوك ينتهك قوانين الولايات المتحدة وولاية نيويورك.

المصدر : وكالات

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