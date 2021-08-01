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سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

“حماس” تُعيد انتخاب هنية رئيسًا للحركة والعاروري نائبا

إسماعيل هنية (يمين) وصالح العاروري (مواقع التواصل الاجتماعي)
إسماعيل هنية (يمين) وصالح العاروري (مواقع التواصل الاجتماعي)
1/8/2021-|آخر تحديث: 1/8/202107:23 PM (مكة المكرمة)

أفاد مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أن مجلس الشورى العام للحركة أعاد انتخاب إسماعيل هنية رئيساً للمكتب السياسي وصالح العاروري، نائبا للرئيس، لدورة ثانية (2021-2025).

ووفق المصدر، فإن مجلس الشورى العام للحركة اجتمع، اليوم الأحد، لانتخاب رئيس ونائب رئيس المكتب السياسي للحركة (أعلى هيئة تنفيذية) وذلك بعد أن تم قبل أسابيع الانتهاء من انتخاب رؤساء الأقاليم الثلاثة (قطاع غزة، الضفة الغربية، والخارج “خارج فلسطين”).

ولفت المصدر إلى أن المجلس انتخب هنية لدورة ثانية بالتوافق نظرا لعدم وجود شخصية منافسة له، بعد اعتذار خالد مشعل عن خوض الانتخابات.

كما تمت إعادة انتخاب صالح العاروري في منصب نائب رئيس الحركة بالإضافة إلى عمله رئيسا لإقليم “الضفة الغربية”.

ويشغل مشعل حالياً، رئاسة إقليم الخارج بحماس بعد انتخابه بهذا المنصب، في أبريل/ نيسان الماضي، في حين يشغل يحيى السنوار رئاسة إقليم قطاع غزة بعد انتخابه، في مارس/ آذار من العام الجاري.

وبانتخاب هنية رئيساً لها، والعاروري نائبا للرئيس، تتم حماس انتخاباتها الداخلية للدورة الحالية 2021-2025، التي بدأت في 18 فبراير/ شباط الماضي.

وتُجرِي حماس انتخاباتها الداخلية كل أربع سنوات، في ظروف مُحاطة بالسرية؛ نظراً لاعتبارات تتعلق بالملاحقة الأمنية من قبل إسرائيل.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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