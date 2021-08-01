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سياسة|فلسطين

القدس.. إسرائيل تغلق حي الشيخ جراح بشكل كامل

جنود إسرائيليون يعتقلون محمد عودة 17 عامًا لأنه شارك في وقفة تضامنية مع حي الشيخ جراح (منصات التواصل)
جنود إسرائيليون يعتقلون محمد عودة 17 عامًا لأنه شارك في وقفة تضامنية مع حي الشيخ جراح (منصات التواصل)
1/8/2021-|آخر تحديث: 1/8/202101:14 PM (مكة المكرمة)

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس السبت حي الشيخ جراح وسط مدينة القدس المحتلة بشكل كامل، وفق ما أفاد به شهود عيان.

وقال شهود إن قوات الاحتلال أغلقت الحي بشكل كامل بعد أن قمعت وطردت متضامنين مع الأهالي المهددين بإخلاء منازلهم لصالح المستوطنين.

وأضافوا أن تلك القوات منعت غير سكان الحي من دخوله واعتقلت اثنين من المتضامنين الفلسطينيين، ورد  الشبان الفلسطينيون بإطلاق مفرقعات نارية تجاه القوات التي أغلقت الحي.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلين فلسطينيين مهددين بالإخلاء لصالح المستوطنين في الحي يعودان لعائلتي الكرد وعطية.

وفي وقت سابق من يوم أمس قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي وقفة احتجاجية سلمية في حي “الشيخ جراح” وسط القدس المحتلة ضد سياسة التهجير القسري لأهالي الحي.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال قمعت المشاركين في الوقفة بإطلاق عشرات قنابل الصوت والمياه العادمة تجاههم.

ومنذ قرابة 3 أشهر تمنع قوات الاحتلال المتضامنين من مساندة سكان الحي المهددين بالتهجير لصالح المستوطنين كما تعرقل عمل المسعفين والصحفيين.

وتواجه 28 عائلة فلسطينية خطر الإجلاء من المنازل التي تقيم فيها منذ عام 1956.

وتدعي جماعات استيطانية إسرائيلية أن المنازل أقيمت على أرض كانت بملكية يهودية قبل عام 1948، وهو ما ينفيه السكان.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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