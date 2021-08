القدس.. إسرائيل تغلق حي الشيخ جراح بشكل كامل

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس السبت حي الشيخ جراح وسط مدينة القدس المحتلة بشكل كامل، وفق ما أفاد به شهود عيان.

وقال شهود إن قوات الاحتلال أغلقت الحي بشكل كامل بعد أن قمعت وطردت متضامنين مع الأهالي المهددين بإخلاء منازلهم لصالح المستوطنين.

وأضافوا أن تلك القوات منعت غير سكان الحي من دخوله واعتقلت اثنين من المتضامنين الفلسطينيين، ورد الشبان الفلسطينيون بإطلاق مفرقعات نارية تجاه القوات التي أغلقت الحي.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلين فلسطينيين مهددين بالإخلاء لصالح المستوطنين في الحي يعودان لعائلتي الكرد وعطية.

State-terrorism as israeli soldiers raid more Palestinian family homes on Othman Bin Affan Street #SaveSheikhJarrah #انقذوا_حي_الشيخ_جراح pic.twitter.com/ZdJcfYwFI1

— Sarah Wilkinson (@swilkinsonbc) July 31, 2021