وفاة جيهان السادات زوجة الرئيس المصري الراحل أنور السادات

نعت الرئاسة المصرية جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، التي أعلن عن وفاتها صباح اليوم الجمعة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية على فيسبوك إن الراحلة “قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة”.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا بمنح الراحلة (وسام الكمال) مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

ولدت جيهان السادات عام 1933 لأب مصري وأم بريطانية، وتزوجت من الرئيس الراحل أنور السادات عام 1949 وأنجبت منه 3 بنات وولد. وبرزت أنشطتها في الشأن العام خلال رئاسة زوجها في الفترة من 1970 وحتى 1981، إذ قدمت مبادرات اجتماعية ومشروعات تنموية بعد تأسيسها لجمعية (الوفاء والأمل) بالإضافة إلى عملها على تشجيع تعليم المرأة.

وقدمت جيهان السادات شهادتها على الأحداث التاريخية التي عاصرتها في سلسلة حلقات ضمن برنامج (شاهد على العصر) على شاشة الجزيرة.