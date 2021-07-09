تونس: انهيار المنظومة الصحية

حذرت الحكومة التونسية من انهيار المنظومة الصحية بالكامل في وقت تشهد البلاد تجاذبات سياسية بين الرئيس ورئيس الوزراء.

وقالت نصاف بن علية المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية إن الوضع الصحي في البلاد “كارثي” وإن المنظومة الصحية “انهارت”، في الوقت الذي تسجل فيه السلطات أعداد اصابات ووفيات غير مسبوقة جراء تفشي الوباء.

وأضافت أن “نسق تسجيل الإصابات ارتفع بصفة مهولة والمنظومة الصحية انهارت للأسف والوضع الصحي الحالي كارثي”.

وأشارت المسؤولة التونسية إن السلطات تواجه صعوبات كبيرة في توفير أسرة للمرضى في المستشفيات المكتظة وكذلك توفير الأكسجين بالكميات اللازمة.

وأوضحت نصاف أن حملة التطعيم ضد الفيروس بطيئة، مشددة على ضرورة “العمل على جلب اللقاح”.

وتلقى 4% فقط من السكان اللقاح بالكامل من بين حوالي 12 مليون نسمة.

ودعت نصاف الجميع إلى توحيد الجهود كي لا تتفاقم “الكارثة”.

وأعلنت تونس، أمس الخميس، تسجيل 126 وفاة و8315 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وحظرت الحكومة، الخميس، التنقل بين الولايات ومددت الإجراءات التي اتخذتها سابقا ومنها الإغلاق التام في عدد من الولايات، حتى 31 يوليو/تموز الجاري، مستثنية من ذلك “أنشطة التزويد بالمواد الحيوية وامتحانات الطلبة”، وفق بيان للحكومة.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات منذ ظهور الوباء نحو 465 ألف إصابة بينما توفي ما يزيد عن 15 ألف مصاب.

وحسب وزارة الصحة التونسية تجاوزت نسبة أسرة الإنعاش التي يشغلها مرضى 90%.

وفرضت السلطات إغلاقا شاملا في ستّ ولايات (من إجمالي 24 ولاية) لكبح الفيروس لا سيما مع تفشي سلاسة المتحور (دلتا).

وأعلنت قطر، الخميس، أنها سترسل مساعدات طبية إلى تونس لمساندة مجهودات الحكومة في مواجهة تفشي وباء كورونا.

ونقل بيان لرئاسة الحكومة التونسي عن السفير القطري لدى تونس سعد ناصر الحميدي أن بلاده “ستقوم بإرسال مساعدات طبية إلى الحكومة التونسية مكونة من مستشفى ميداني بسعة 200 سرير مجهز بجميع المستلزمات الطبية، فضلا عن 100 جهاز تنفس اصطناعي”.

وفي السياق، أعلنت الحكومة الليبية، الخميس، إغلاق حدودها مع تونس وتعليق الرحلات الجوية بين البلدين لمدة أسبوع “نظرا لتفاقم الحالة الوبائية في دولة تونس وزيادة معدل الإصابات بالمتحور الهندي دلتا فيروس كورونا وإعلان وزارة الصحة التونسية انهيار المنظومة الصحية بالبلاد”.