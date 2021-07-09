السعودية تعلن موعد عيد الأضحى.. تعرف عليه

أعلنت السعودية، اليوم الجمعة، أن الأحد أول أيام ذي الحجة (شهر الحج) وعيد الأضحى في 20 يوليو/تموز الجاري.

وذكر بيان صادر عن المحكمة العليا السعودية أن “السبت هو المكمل للثلاثين من ذي القعدة، والإثنين الموافق 19 يوليو الحالي هو يوم الوقوف بعرفة”، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

#عاجل #المحكمة_العليا: دائرة الأهلة : عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء هذا اليوم الجمعة، ويوم غدٍ السبت هو المكمل للثلاثين من شهر ذي القعدة، وبعد غدٍ الأحد هو الأول من شهر ذي الحجة.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) July 9, 2021

وأوضح البيان أن “أول أيام ذي الحجة سيكون الأحد لتعذر رؤية هلال شهره، وعيد الأضحى، يوم 20 يوليو الجاري”.

وتتوجه أنظار العالم الإسلامي خلال أيام إلى مكة المكرمة، حيث تبدأ مشاعر الحج، ويعد الوقوف بعرفة أهم مظاهره وركنه الأكبر.

واعتادت الدول الإسلامية أن تتبع السعودية في رؤية هلال شهر ذي الحجة المرتبط بأداء (الحج) الفريضة الأعظم لدى المسلمين والتي تحتضن مناسكها أراضي المملكة.

وللعام الثاني على التوالي، تقيم السعودية شعيرة الحج بعدد محدود يبلغ 60 ألفا فقط من داخل المملكة في ظل ضوابط صحية مشددة خشية تداعيات “كورونا”.

وشهد عام 1441 هجرية (2020 ميلادية) موسما استثنائيا للحج، جراء تفشي جائحة كورونا، إذ اقتصر عدد الحجاج آنذاك على نحو 10 آلاف من داخل السعودية مقارنة مع نحو 2.5 مليون حاج، في 2019 من كل أرجاء العالم.