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السعودية تعلن موعد عيد الأضحى.. تعرف عليه

شعيرة الحج تقام بعدد محدود يبلغ 60 ألفا فقط من داخل المملكة في ظل ضوابط صحية مشددة خشية تداعيات "كورونا" (غيتي - أرشيفية)
شعيرة الحج تقام بعدد محدود يبلغ 60 ألفا فقط من داخل المملكة في ظل ضوابط صحية مشددة خشية تداعيات "كورونا" (غيتي - أرشيفية)
9/7/2021-|آخر تحديث: 9/7/202110:34 PM (مكة المكرمة)

أعلنت السعودية، اليوم الجمعة، أن الأحد أول أيام ذي الحجة (شهر الحج) وعيد الأضحى في 20 يوليو/تموز الجاري.

وذكر بيان صادر عن المحكمة العليا السعودية أن “السبت هو المكمل للثلاثين من ذي القعدة، والإثنين الموافق 19 يوليو الحالي هو يوم الوقوف بعرفة”، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأوضح البيان أن “أول أيام ذي الحجة سيكون الأحد لتعذر رؤية هلال شهره، وعيد الأضحى، يوم 20 يوليو الجاري”.

وتتوجه أنظار العالم الإسلامي خلال أيام إلى مكة المكرمة، حيث تبدأ مشاعر الحج، ويعد الوقوف بعرفة أهم مظاهره وركنه الأكبر.

واعتادت الدول الإسلامية أن تتبع السعودية في رؤية هلال شهر ذي الحجة المرتبط بأداء (الحج) الفريضة الأعظم لدى المسلمين والتي تحتضن مناسكها أراضي المملكة.

وللعام الثاني على التوالي، تقيم السعودية شعيرة الحج بعدد محدود يبلغ 60 ألفا فقط من داخل المملكة في ظل ضوابط صحية مشددة خشية تداعيات “كورونا”.

وشهد عام 1441 هجرية (2020 ميلادية) موسما استثنائيا للحج، جراء تفشي جائحة كورونا، إذ اقتصر عدد الحجاج آنذاك على نحو 10 آلاف من داخل السعودية مقارنة مع نحو 2.5 مليون حاج، في 2019 من كل أرجاء العالم.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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