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سياسة|مصر

الرئيس الإسرائيلي يغرد بالعربية معزيا بوفاة جيهان السادات.. ماذا قال؟

جيهان السادات تتناول الإفطار مع زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق مناحم بيغين في حيفا عام 1979 (مواقع التواصل)
جيهان السادات تتناول الإفطار مع زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق مناحم بيغين في حيفا عام 1979 (مواقع التواصل)
9/7/2021-|آخر تحديث: 9/7/202108:39 PM (مكة المكرمة)

أعرب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، اليوم الجمعة، عن حزنه لرحيل جيهان السادات أرملة الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات.

وقال هرتسوغ في تغريدة باللغة العربية على تويتر “حزنت لسماع خبر رحيل السيدة جيهان السادات، أرملة الرئيس المصري الراحل أنور السادات”.

وأضاف “وقفت الراحلة إلى جانب زوجها الرئيس السادات، ودعمت زيارته التاريخية إلى القدس، ومن بعدها ساندته في استكمال مسيرة السلام مع إسرائيل”.

وقال الرئيس الإسرائيلي، الذي تسلم مهامه رسميا، الأربعاء “أتقدم باسمي وباسم دولة إسرائيل، بتعازي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والشعب المصري”.

وكانت السفارة الإسرائيلية في مصر قالت في تغريدة على تويتر “تنعى سفارة دولة إسرائيل في مصر ببالغ الحزن والأسى السيدة النبيلة جيهان السادات، أرملة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وتقدم خالص التعازي إلى شعب مصر”.

وغيب الموت صباح الجمعة، جيهان السادات عن عمر 88 عاما بعد صراع مع المرض.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان إنها “تنعى ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام”.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية على فيسبوك إن الراحلة “قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة”.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا بمنح الراحلة (وسام الكمال) مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

ومؤخرا، أفادت تقارير محلية بأن جيهان السادات رقدت في غرفة العناية المركزة بأحد المراكز الطبية العالمية لمدة 30 يوما، عقب عودتها من رحلة علاجية في الولايات المتحدة الأمريكية.

ولم يفصح أحد من أسرة جيهان السادات عن طبيعة مرضها حتى وفاتها.

وجيهان السادات مواليد عام 1933، وكانت أول امرأة تحمل لقب “سيدة مصر الأولى” إذ لعبت دورا كبيرا في العمل الاجتماعي أثناء تولى زوجها رئاسة البلاد (1970-1981).

وجيهان ولدت بالقاهرة لأب مصري يحمل الجنسية البريطانية وأم بريطانية، وكانت تعمل كمُحاضرة في جامعة القاهرة سابقا وأستاذ زائر في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومحاضرة في جامعة ولاية كارولينا الجنوبية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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