شاهد: لحظة تفجير قوات الاحتلال لمنزل أسير فلسطيني وسط الضفة الغربية

هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، منزل أسير فلسطيني وسط الضفة الغربية.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول، إن قوة عسكرية اقتحمت بلدة ترمسعيا بمحافظة رام الله، وفجّرت منزل الفلسطيني منتصر شلبي (44 عاما).

وأشار الشهود إلى أن المنزل مكون من طابقين، وتسكنه عائلة شلبي.

#شاهد لحظة تفجير قوات الاحتلال لمنزل الأسير منتصر الشلبي، صباح اليوم. pic.twitter.com/7FDNWCINYk — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 8, 2021

واندلعت مواجهات في محيط المنزل بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال، استخدمت الأخيرة خلالها الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وقالت زوجة الأسير “سنظل صامدين ولن ينالوا من عزيمتنا، ولو هدموا البيت راح نبني غيره، وفدا الوطن والأقصى”.

بعد تفجير الاحتلال لمنزلهم.. زوجة الأسير منتصر شلبي: "حنظل صامدين ولن ينالوا من عزيمتنا، ولو هدموا البيت راح نبني غيره، وفدا الوطن والأقصى". pic.twitter.com/8BOtjlmMWf — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 8, 2021

وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم “تفجير الاحتلال منزل الأسير منتصر شلبي في بلدة ترمسعيا شمال رام الله، هو فعل هجمي وسلوك إرهابي تمارسه عصابات إجرامية”.

وقال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي “تفجير منزل عائلة المقاوم البطل منتصر شلبي هو عدوان بشع وجريمة لن تنال من عزيمة الأحرار”.

ونفّذ شلبي الذي يحمل الجنسية الأمريكية، عملية إطلاق نار بتاريخ 2 مايو/ أيار الماضي، قُتل خلالها مستوطن وأصيب اثنان بجراح.

واعتقلت قوات الاحتلال شلبي يوم 6 مايو/أيار، بعد حملة مداهمة وتفتيش طالت العديد من البلدات الفلسطينية.