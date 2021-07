شاهد: فرار نحو 200 سجين في ولاية بادغيس غربي أفغانستان بعد سيطرة طالبان

فر نحو 200 سجين من السجن المركزي في مدينة قلعة ناو عاصمة ولاية بادغيس غربي البلاد، وذلك عقب سيطرة حركة طالبان على المنشأة. وهذه هي المرة الأولى التي تهاجم فيها طالبان عاصمة إقليمية.

وبحسب اتفاق السلام الموقع في الدوحة قبل عامين بين الحركة والولايات المتحدة، فإنه يحظر على طالبان التوجه إلى مراكز المدن، غير أن مقربين من الحركة قالوا إن القوات الحكومية ارتكبت أيضًا خروقًا بالقصف الجوي اليومي لمواقع طالبان.

وكانت القوات الأفغانية أعلنت أنها أخرجت مسلحي الحركة من مدينة قلعة نو بعد فرار السجناء، وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 69 مسلحًا من حركة طالبان بعملية تمشيطية في ولاية بادغيس.

وأضافت أن تعزيزات عسكرية وقوة أمنية وصلت إلى بادغيس لضبط الوضع الأمني فيها. وشهد يوم أمس الأربعاء تقدما متواصلا لحركة طالبان في مناطق بشمال وغربي البلاد.

Taliban #terrorist suffered heavy and sustained casualties in their failed attempt to capture Qala-e-Naw, #Badghis province. The bravery of the #ANDSF and their swift and decisive action was highly commendable. pic.twitter.com/1G42e5N7lp

— Ministry of Defense, Afghanistan (@MoDAfghanistan) July 7, 2021