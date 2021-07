رئيس الوزراء الإسباني يقطع مؤتمرا صحفيا في ليتوانيا بسبب الطائرات الروسية (فيديو)

اضطر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى قطع مؤتمر صحفي في قاعدة جوية تابعة لحلف شمال الأطلسي في ليتوانيا، اليوم الخميس، بسبب إرسال مقاتلتين لاعتراض طائرتين عسكريتين روسيتين.

ووقع الحادث عندما كان سانشيز ورئيس ليتوانيا غيتاناس ناوسيدا يتحدثان في مؤتمر صحفي في قاعدة (سياولياي الجوية) التي تستضيف مقاتلات من دول أعضاء في الحلف.

وصدِرت أوامر لمقاتلتين إسبانيتين باعتراض طائرتين روسيتين من طراز (سو-24) كانتا تحلقان فوق المياه الدولية لبحر البلطيق.

Witnessed allied solidarity in action today. The press conference w/ 🇪🇸 PM @sanchezcastejon at airbase of @NATO Baltic Air Police Mission was suddenly interrupted. 🇪🇸 fighter jets alpha scrambled after the alarm of the infringed airspace.

Thank you 🇪🇸 for our security #WeAreNATO pic.twitter.com/g4IlJ3Ow22

— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) July 8, 2021