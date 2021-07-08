كاتب مصري: اتفاق المبادئ لم يضر بموقف مصر وكان ضروريا في وقتها (فيديو)

قال د. عبد المنعم سعيد الكاتب الصحفي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة (المصري اليوم) الصحفية المصرية إن اتفاق المبادئ الموقع عام 2015 لم يضر بموقف مصر فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق.

وأضاف سعيد في لقاء مع (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر أن الاتفاق كان صحيحا في وقته ووفق الظروف التي كان على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن يتعامل معها آنذاك.

وأشار إلى إثيوبيا استغلت فترة عدم الاستقرار التي مرت بها مصر منذ ثورة 2011، وأن العملية التفاوضية بشأن سد النهضة بدأت عام 2015 وكان من الطبيعي أن تكون الخطوة الأولى هي اتفاق مبدئي لوضع القواعد الأساسية التي سوف تجري عليها المفاوضات.

وقال سعيد إن اتفاق المبادئ لا يمنح أو ينزع الشرعية عن السد، بل وضع أسسا للمفاوضات التي وصلت بالفعل إلى مسودة اتفاق في واشنطن ولكن إثيوبيا رفضت التوقيع عليه.

ولم يستبعد انسحاب مصر من اتفاق 2015 إذا كان ذلك ضروريا موضحا أن ذلك مسألة فنية وأن القرار بهذا الشأن يعود للقيادة السياسية وفق سير المفاوضات.

وذكر سعيد أن حديث الرئيس المصري بشأن حقوق مصر المائية والحفاظ عليها وكان جادا، مشيرا إلى التنامي السريع في قوة مصر العسكرية خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف أن الحديث المتداول والمتكرر بشأن عدم تلويح مصر بعمل عسكري ضد السد يدل على عدم الخبرة، موضحا أن مصر لم تعلن موعد الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 1973.

وتابع أن جلسة مجلس الأمن الدولي، المقررة اليوم الخميس، خطوة مهمة لإرسال رسالة لإثيوبيا بأن محاولة تقييد الحركة الدبلوماسية المصرية أمر غير ممكن، مشيرا إلى أن الجلسة تعقد بعد أن حدث تغير في موقف السودان بشأن السد بالإضافة إلى المشاكل الكثيرة التي تواجه إثيوبيا.

وأكد سعيد أن هناك خيارات أخرى أمام مصر والسودان للتعامل مع أزمة سد النهضة، مضيفا أن المؤسسات المصرية لديها الطواقم والخبرة الكبيرة للتعامل مع الأوضاع المعقدة مثل أزمة سد النهضة.

وأوضح أن مصر خاضت حروب عدة ولها تجربة كبيرة في عمليات التفاوض وخبرة كبيرة في عمليات التعاون مع الدول المجاورة في الإقليم.

وأشار إلى أن المقاربة المصرية الأساسية هي التعاون بين دول النيل، لأنه نهر دولي مثل الكثير من الأنهار في العالم التي توجد اتفاقات لتنظيم التعامل بشأنها.

وقال سعيد إن القاهرة لا تقف ضد بناء السدود على النيل بشكل مطلق، فمصر تبني سدا في تنزانيا وستبني سدا في جنوب السودان.

وأوضح أن الخلاف الأساسي بشأن السد أن إثيوبيا تتحدث عن أن نهر النيل يخضع لسيادتها وهذا غير صحيح لأن نهر النيل نهر دولي.