دبلوماسي مصري سابق يدعو للاستعانة بإسرائيل في ملف سد النهضة (فيديو)

دعا الدبلوماسي المصري السابق مصطفى الفقي بلاده إلى الاستعانة بإسرائيل في نزاع ملف سد النهضة الإثيوبي.

جاء ذلك في تصريح للفقي، الذي يرأس (مكتبة الإسكندرية) في تصريحات تلفزيونية بشأن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل ويلحق أضرارا بمصر والسودان.

وقال الفقي “أطالب مصر بحشد كل قواها وكروتها (أوراقها) في المنطقة لهذا الملف، هناك دول غير عربية قادرة على الضغط بشدة على إثيوبيا”.

وأضاف “بعض الكروت لم تستخدمها مصر من أجل الضغط على إثيوبيا بينها الحديث مع إسرائيل”.

وأكد أن اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل لم تخرقها القاهرة أبدا رغم استفزازات تل أبيب، متسائلا: “كيف تساعد إسرائيل دولة تعمل على الإضرار بمصر ونحن نتفق على أنه لا ضرر ولا ضرار؟”.

وتابع “الفترة الحالية من أصعب الفترات على القارة الأفريقية والعالم العربي، أزمة السد الإثيوبي لن تنتهي بسرعة وستستمر لسنوات”.

وأوضح الفقي “الوصول إلى اتفاق بشأن وقف الملء الثاني لسد النهضة، واستئناف المفاوضات بجدول زمني محدد” هو أقصى مكسب للمفاوض المصري في الوقت الراهن.

وتولى الفقي (77 عاما) منصب سكرتير للمعلومات للرئيس الأسبق حسني مبارك (1981-2011)، وترشح عام 2011 لرئاسة الجامعة العربية لكنه لم يحظ بالتوافق اللازم لتولي هذا المنصب.

وعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة بشأن (نزاع السد الإثيوبي) هي الثانية من نوعها عقب عام لتحريك جمود المفاوضات بين الدول الثلاث.

وتطالب مسودة القرار العربي الدول الثلاث المعنية بسد النهضة (مصر وإثيوبيا والسودان) بمواصلة التفاوض لمدة 6 أشهر بغية التوصل لاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.

وتدعو مسودة القرار الدول المعنية الثلاث إلى “عدم اتخاذ تدابير أحادية”.

والاثنين والثلاثاء الماضييْن، أخطرت إثيوبيا (دولة منبع النيل) مصر والسودان (دولتي المصب) ببدء عملية الملء الثاني للسد، وهو ما رفضه البلدان ووجها خطابين إلى مجلس الأمن حول “ذلك الإجراء الأحادي الذي يمس الأمن والسلم الدوليين”.

وتتبادل مصر والسودان مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات يرعاها الاتحاد الأفريقي منذ أشهر ضمن مسار تفاوضي بدأ قبل نحو 10 سنوات.

وتأمل القاهرة والخرطوم أن يدفع مجلس الأمن نحو عودة فعالة للمفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق ثلاثي عادل وملزم بشأن ملء وتشغيل السد، وفق تصريحات رسمية في البلدين.