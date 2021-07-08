أول تعليق من وزير الدفاع المصري بعد إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضة

قال وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد أحمد زكي، اليوم الخميس، إن جيش بلاده قادر على ردع كل من تسول له نفسه المساس بمقدرات الشعب المصري وأمن البلاد.

جاء ذلك في كلمة خلال لقائه مع الضباط المعينين لتولي الوظائف القيادية بالقوات المسلحة، وفق بيان للجيش المصري بالتزامن مع تصاعد حدة التوتر مع إثيوبيا عقب إعلانها بدء الملء الثاني لسد النهضة.

وأضاف زكي “القوات المسلحة بما تمتلكه من قدرات قتالية وأسلحة متطورة في جميع التخصصات قادرة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر ومقدرات الشعب المصري” دون ذكر جهة بعينها.

وتابع “الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومي مهمة مقدسة تتطلب الاستعداد القتالي الدائم وبناء القوة القادرة على مواجهة التحديات”.

ودعا زكي الضباط إلى “الارتقاء بمستوياتهم العلمية والفكرية ليكونوا على دراية كاملة بالأحداث الإقليمية والعالمية وانعكاساتها على الأمن القومي المصري”، حسب البيان ذاته.

وتأتي تصريحات زكي بالتزامن مع تصاعد حدة التوتر بين مصر والسودان من جانب وإثيوبيا من جانب آخر، عقب إعلان الأخيرة بدء الملء الثاني لسد النهضة المتنازع عليه بين الدول الثلاث قبل 10 سنوات.

بدوره قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن المنظمة الأممية ستطلب من كل الأطراف خلال اجتماع مجلس الأمن بشأن سد النهضة مزيدًا من التعاون بمسار المفاوضات.

وفي وقت لاحق الخميس، يعقد مجلس الأمن جلسة بشأن نزاع السد الإثيوبي، هي الثانية من نوعها بعد أولى العام الماضي لتحريك جمود المفاوضات بين الدول الثلاث.

وفي 30 مارس/آذار الماضي، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أقوى تهديد لأديس أبابا قائلا إن “العمل العدائي قبيح وله تأثير يمتد لسنوات. لن تؤخذ قطرة مياه منا وإلا ستشهد المنطقة حالة عدم استقرار لا يتخيلها أحد”.

والاثنين والثلاثاء الماضييْن، أخطرت إثيوبيا (دولة منبع النيل) مصر والسودان (دولتي المصب) ببدء عملية الملء الثاني للسد، وهو ما رفضه البلدان ووجها خطابين إلى مجلس الأمن حول “ذلك الإجراء الأحادي الذي يمس الأمن والسلم الدوليين”.

وتأمل القاهرة والخرطوم أن يدفع مجلس الأمن نحو عودة فعالة للمفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق ثلاثي عادل وملزم بشأن ملء وتشغيل السد، وفق تصريحات رسمية في البلدين.