قطر تدعم الجيش اللبناني بمواد غذائية لمدة عام (فيديو)

أعلنت دولة قطر اعتزامها دعم الجيش اللبناني بـ70 طنا من المواد الغذائية شهريا لمدة عام، وفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

جاء ذلك في ختام زيارة أجراها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لبيروت أمس الثلاثاء.

والتقى الوزير القطري خلال الزيارة كلا من رئيس البلاد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري وقائد الجيش جوزاف عون.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يجتمع مع قائد الجيش اللبنانيhttps://t.co/dBu6KNCCD3#وزارة_الخارجية_قطر pic.twitter.com/iDmtD489Dg — وزارة الخارجية – قطر (@MofaQatar_AR) July 7, 2021

وقال وزير الخارجية القطري اليوم الأربعاء في تغريدة على تويتر “يهمنا أن نرى لبنان مزدهرا، وأن ينعم أهله بالأمن والاستقرار. زيارتي لبيروت ولقائي بفخامة الرئيس العماد ميشال عون وعدد من المسؤولين تأتي في إطار استمرار دعم دولة قطر للبنان وشعبه الشقيق حتى يتمكن من تجاوز أزمته الحالية.

يهمنا أن نرى #لبنان مزدهر، وأن ينعم أهله بالأمن والاستقرار. زيارتي لبيروت ولقائي بفخامة الرئيس العماد ميشال عون وعدد من المسؤولين تأتي في اطار استمرار دعم دولة #قطر للبنان وشعبه الشقيق حتى يتمكن من تجاوز أزمته الحالية. pic.twitter.com/4QZkwgVsEN — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) July 7, 2021

ومنتصف يونيو/حزيران الماضي، حذر قائد الجيش اللبناني من انهيار المؤسسات، وبينها المؤسسة العسكرية، حال استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد.

ويرزح لبنان، منذ أواخر 2019، تحت وطأة أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث، أدت إلى انهيار مالي وتدهور القدرة الشرائية لمعظم سكانه، فضلا عن شح في الوقود والأدوية وغلاء في أسعار السلع الغذائية.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يجتمع مع الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانيةhttps://t.co/yAJup8ovNP#وزارة_الخارجية_قطر pic.twitter.com/Kxb0C4x4Lr — وزارة الخارجية – قطر (@MofaQatar_AR) July 7, 2021

​​​​​​​وأضافت الوكالة أن الدعم القطري “يأتي في إطار مساعي الدوحة الثابتة للمساعدة في حلحلة الأزمة السياسية في لبنان، والتزامها الثابت بدعم بيروت والوقوف إلى جانب الشعب الشقيق”.

ودعا وزير الخارجية القطري في ختام زيارته جميع الأطراف اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والإسراع في تشكيل حكومة جديدة لإرساء الاستقرار في البلاد.

وتزيد من حدة معاناة اللبنانيين الاقتصادية، خلافات سياسية تحول دون تشكيل حكومة جديدة لتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة حسان دياب، التي استقالت في 10 أغسطس/ آب 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ بيروت.

رئيس مجلس النواب اللبناني يجتمع مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيةhttps://t.co/iW80KRSDPs#وزارة_الخارجية_قطر pic.twitter.com/KxBuLya4DK — وزارة الخارجية – قطر (@MofaQatar_AR) July 7, 2021

عون يرحب

في السياق، أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون عن ترحيب بلاده بأي خطوة قطرية للمساعدة في حل أزماتها الراهنة.

وشدد عون خلال استقباله لوزير الخارجية القطري على ترحيب لبنان بالدعم الدائم الذي تقدمه دولة قطر لبلاده في المجالات كافة.

الرئيس اللبناني يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيةhttps://t.co/waQKoAhE2C#وزارة_الخارجية_قطر pic.twitter.com/g21LqzZFcM — وزارة الخارجية – قطر (@MofaQatar_AR) July 7, 2021

وأعرب عن شكره لما يبديه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من اهتمام للمساعدة على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.

وشرح عون للوزير القطري وفق البيان “المعطيات التي أدت إلى تفاقم الأزمة اللبنانية وتأخير تشكيل الحكومة”.

وبسبب خلافات بين عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، يعجز لبنان منذ أكثر من 7 أشهر عن تشكيل حكومة لتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة، المستقيلة منذ 10 أغسطس/آب 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ بيروت.

وقال عون إن قطر وقفت دائما إلى جانب لبنان، وأي خطوة يمكن أن تقوم بها للمساعدة على حل أزماته الراهنة، هي موضع ترحيب وتقدير من اللبنانيين.

بينما أعرب الوزير القطري عن استعداد بلاده للمساعدة على حل أزمات لبنان على مختلف الصعد.

وجدد التأكيد على وقوف قطر إلى جانب الشعب اللبناني في الظروف الصعبة التي يمرّ بها، بحسب بيان الرئاسة اللبنانية.