دبي: انفجار في حاوية على متن سفينة بميناء جبل علي (فيديو)

قال المكتب الإعلامي لإمارة دبي على تويتر إن فرق الدفاع المدني تتعامل مع حريق ناجم عن انفجار حاوية على متن سفينة بميناء جبل علي.

وأضاف المكتب في سلسلة تغريدات باللغتين العربية والإنجليزية إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات جراء الانفجار.

الحريق تحت السيطرة ولا توجد أي وفيات أو إصابات جراء الحادث في ميناء جبل علي pic.twitter.com/sgySfjTgKn — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 7, 2021

وقال المكتب إن الحريق تحت السيطرة ولم يتم تسجيل أي وفيات أو إصابات جراء الحادث.

الحريق تحت السيطرة ولا توجد أي وفيات أو إصابات جراء الحادث في ميناء جبل علي pic.twitter.com/cQAVRDSa5c — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 7, 2021

وتداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي ما قالوا إنه اللحظات الأولى للانفجار.