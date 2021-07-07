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دبي: انفجار في حاوية على متن سفينة بميناء جبل علي (فيديو)

انفجار حاوية على متن سفينة في ميناء جبل علي في دبي بالإمارات (موافع التواصل)
انفجار حاوية على متن سفينة في ميناء جبل علي في دبي بالإمارات (موافع التواصل)
7/7/2021-|آخر تحديث: 8/7/202112:06 AM (مكة المكرمة)

قال المكتب الإعلامي لإمارة دبي على تويتر إن فرق الدفاع المدني تتعامل مع حريق ناجم عن انفجار حاوية على متن سفينة بميناء جبل علي.

وأضاف المكتب في سلسلة تغريدات باللغتين العربية والإنجليزية إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات جراء الانفجار.

وقال المكتب إن الحريق تحت السيطرة ولم يتم تسجيل أي وفيات أو إصابات جراء الحادث.

وتداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي ما قالوا إنه اللحظات الأولى للانفجار.

 

المصدر : رويترز
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