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سياسة|القدس

بقيادة حاخام متطرف.. عشرات المستوطنين يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى (فيديو)

تشهد القدس اعتداءات متصاعدة من شرطة الاحتلال والمستوطنين (أرشيف)
تشهد القدس اعتداءات متصاعدة من شرطة الاحتلال والمستوطنين (أرشيف)
7/7/2021-|آخر تحديث: 7/7/202102:28 PM (مكة المكرمة)

جدّد عشرات المستوطنين الإسرائيليين، الأربعاء، اقتحامهم للمسجد الأقصى، بحراسة الشرطة الإسرائيلية.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في تصريح مقتضب “إن 63 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم، بحراسة الشرطة الإسرائيلية”.

وكان بين المقتحمين عضو الكنيست السابق من حزب الليكود اليميني الحاخام يهودا غليك الذي نشر تغريدة على حسابه في تويتر أثناء الاقتحام.

ويتوقع قيام المزيد من المستوطنين باقتحام المسجد، في فترة ما بعد صلاة الظهر.

وتتم الاقتحامات على فترتين صباحية وبعد صلاة الظهر، عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد بتسهيلات، ومرافقة من الشرطة الإسرائيلية.

وتسمح الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام المسجد، منذ العام 2003، رغم رفض دائرة الأوقاف الإسلامية، المسؤولة عن إدارته.

المصدر : وكالات

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