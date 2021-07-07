بقيادة حاخام متطرف.. عشرات المستوطنين يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى (فيديو)

جدّد عشرات المستوطنين الإسرائيليين، الأربعاء، اقتحامهم للمسجد الأقصى، بحراسة الشرطة الإسرائيلية.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في تصريح مقتضب “إن 63 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم، بحراسة الشرطة الإسرائيلية”.

وكان بين المقتحمين عضو الكنيست السابق من حزب الليكود اليميني الحاخام يهودا غليك الذي نشر تغريدة على حسابه في تويتر أثناء الاقتحام.

مستوطنون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/dRnqyobQQJ — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 7, 2021

ويتوقع قيام المزيد من المستوطنين باقتحام المسجد، في فترة ما بعد صلاة الظهر.

وتتم الاقتحامات على فترتين صباحية وبعد صلاة الظهر، عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد بتسهيلات، ومرافقة من الشرطة الإسرائيلية.

وتسمح الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام المسجد، منذ العام 2003، رغم رفض دائرة الأوقاف الإسلامية، المسؤولة عن إدارته.