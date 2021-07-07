اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس في منزله وإصابة زوجته.. إليك التفاصيل

قال رئيس وزراء هايتي المؤقت كلود جوزيف إن مسلحين مجهولين اغتالوا، اليوم الأربعاء، رئيس البلاد جوفينيل مويس داخل منزله، بينما أصيبت زوجته بجروح ونقلت إلى المستشفى.

وأضاف جوزيف “اغتيل الرئيس في منزله على أيدي أجانب يتحدثون الإنجليزية والإسبانية” موضحا أن الهجوم وقع قرابة الساعة الواحدة صباحا (05:00 بتوقيت غرينتش).

وذكرت وكالة أنباء (جونو 7) المحلية أن “الرئيس مويس قتل بعد أن اقتحمت مجموعة من أفراد مجهولين يتحدثون الإسبانية منزله” الواقع في ضواحي العاصمة (بورت أو برانس).

وقال جوزيف إنه يتولى الآن مهام قيادة البلاد وأكد أن الشرطة والجيش سيضمنان النظام قبل أن يعلن حال الطوارئ.

وأضاف “في تطبيق صارم للمادة 149 من الدستور، ترأست للتو مجلسا استثنائيا للوزراء وقررنا إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد”.

ودعا جوزيف المواطنين إلى الحفاظ على هدوئهم في بلد تعصف به الأزمات السياسية وأعمال العنف بين العصابات.

ونقلت وكالة (أسوشييتد برس) عن حكومة البلاد أن السلطات أغلقت المطار الدولي وأعلنت فرض الأحكام العرفية.

وبدت العاصمة بور او برس هادئة، صباح اليوم، ولم يُلاحظ فيها تكثيف للدوريات الأمنية، وفق شهود عيان.

صحفيون يقفون بجوار طوق أصفر للشرطة بالقرب من مقر إقامة رئيس هايتي (رويترز)

وتولى مويس رئاسة هايتي أفقر دول الأمريكيتين بموجب مرسوم بعد إرجاء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 2018 بسبب خلافات من بينها انتهاء ولايته.

وتزايدت عمليات الخطف للحصول على فدية في الأشهر القليلة الماضية، ما يعكس النفوذ المتزايد للعصابات المسلحة في الدولة الكاريبية، كما أن هايتي غارقة أيضا في فقر مزمن وتواجه كوارث طبيعية متكررة.

وواجه الرئيس معارضة شديدة من شرائح واسعة من الناس اعتبرت ولايته غير قانونية.

وخلال عهده توالى سبعة رؤساء حكومة في أربع سنوات، آخرهم كان جوزيف الذي كان من المفترض تغييره هذا الأسبوع بعد ثلاثة أشهر في المنصب.

وعانت هايتي من أزمة سياسية خلال الأشهر الأخيرة حيث شارك المئات بمظاهرات، في فبراير/ شباط الماضي، بالعاصمة للمطالبة بإنهاء الحكومة الحالية.

كما تكافح البلاد من أجل إعادة بنائها بعد زلزال عام 2010، وإعصار ماثيو في 2016.

وفي فبراير الماضي، قال مويس -في خطاب وطني- إن الشرطة تمكنت من إحباط مؤامرة لاغتياله، مضيفا “كانت هناك محاولة لاغتيالي، وأشكر رئيس الأمن في القصر، فقد تم إحباطها”.

وإضافة إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، كان من المفترض أن تنظم هايتي استفتاء دستوريا، في سبتمبر/أيلول المقبل، بعد إرجائه مرتين بسبب جائحة كوفيد.

عربة شرطة بالقرب من مقر إقامة رئيس هايتي (رويترز)

وندّد البيت الأبيض باغتيال رئيس هايتي ووصفه بـ”المروع” وأبدى استعداد الولايات المتحدة للمساعدة في التحقيق.

ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي اغتيال مويس بـ”بالهجوم المروع، هذا الهجوم المأسوي”، وقالت “سنمد يد المساعدة بأي طريقة لشعب هايتي، لحكومة هايتي في حال إجراء تحقيق”.

وأضافت أن البيت الأبيض “بصدد جمع معلومات وسيتم إطلاع الرئيس جو بايدن على الأحداث في وقت قريب”.

وعبر مجلس الأمن الدولي عن “صدمته العميقة”، وأدان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اغتيال رئيس هايتي ووصفه بـ”العمل الشنيع”، بدوره حذر الاتحاد الأوربي من “دوامة عنف” في هايتي.

أزمات متعددة

وأسس مويس (53 عامًا) عددا من الأنشطة التجارية في شمال البلاد التي ينحدر منها، ودخل معترك السياسية في 2017 بشعار إعادة بناء الدولة الفقيرة.

وخاض حملته على وعود شعبوية أسوة بجميع المرشحين في هايتي، لكنه بقي على لهجته حتى بعد انتخابه في 2017، لكن تاريخ انتخابه شكل مصدرا لأزمة سياسية إذ تمسك بالقول إن ولايته تنتهي، في 7 فبراير 2022، لكن آخرين اعتبروا أنها تنتهي في 7 فبراير2021.

ويعود الخلاف إلى أن مويس فاز في انتخابات ألغيت نتائجها بسبب التزوير، وأعيد انتخابه بعد عام.

وفي غياب برلمان، غرقت البلاد أكثر في أزمة عام 2020، ما أدى إلى أن يحكم مويس بموجب مرسوم فزاد انعدام الثقة به.

ووُضع الدستور الحالي في 1987 بعد سقوط الدكتاتور دوفالييه وينص على أن “أي مشاورات شعبية بهدف تعديل الدستور في استفتاء، ممنوعة رسميا”.

ودعا كل من مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة وأوربا إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية شفافة وحرة في هايتي بحلول نهاية 2021.

ويأتي اغتيال مويس بعد أيام على إعلانه تعيين رئيس وزراء جديد هو أرييل هنري، جراح الأعصاب الذي تلقى تعليمه في فرنسا.

وهنري (71 عاما) كان ضمن فريق هايتي لمواجهة وباء كوفيد-19 وسبق أن شغل مناصب حكومية في 2015 و2016 كوزير للداخلية ثم كوزير للشؤون الاجتماعية والعمل.

وكان هنري مقربًا من المعارضة لكن تعيينه لم يلق ترحيبا من غالبية أحزاب المعارضة التي كانت تصر حتى الآن على مطالبها بتنحي الرئيس.

وأمرت حكومة جمهورية الدومينيكان بـ”إغلاق فوري” لحدودها مع هايتي.