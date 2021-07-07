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سياسة|العراق

إصابات في هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد غربي العراق (فيديو)

آثار انفجار الصواريخ في المنطقة المحيطة بقاعدة عين الأسد (مواقع التواصل)
آثار انفجار الصواريخ في المنطقة المحيطة بقاعدة عين الأسد (مواقع التواصل)
7/7/2021-|آخر تحديث: 7/7/202105:04 PM (مكة المكرمة)

أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا بقيادة الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، إصابة 3 أشخاص في هجوم بـ14 صاروخا استهدف قاعدة عين الأسد غربي العراق.

وقال المتحدث باسم التحالف واين ماروتو عبر حسابه على إن القاعدة تعرضت لقصف بـ14 صاروخا سقطت على القاعدة ومحيطها”.

وأضاف أن “التقارير الأولية تفيد بوقوع 3 إصابات طفيفة” (لم يحدد إن كانت بين صفوف العسكريين الأمريكيين أم العراقيين).

ووصف بيان للناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية الاعتداء بـ(الإرهابي) معتبرا أنه “يمثّل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين، واعتداءً على هيبة الدولة والتزاماتها الدولية”.

وأكد البيان “ملاحقة المتجاوزين على القانون، وفرض الأمن استعداداً لتنظيم الانتخابات”.

وهجوم اليوم هو الثاني من نوعه خلال الـ72 ساعة الأخيرة إذ تعرضت القاعدة لهجوم بـ3 صواريخ كاتيوشا، الإثنين الماضي.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن أي من الهجومين الصاروخيين.

وقصفت القوات الأمريكية عدة مواقع ردا على قصف قاعدة عين الأسد وفرض حظر للتجوال في المنطقة.

وتقع قاعدة عين الأسد في ناحية البغدادي -على بعد 90 كم غرب مدينة الرمادي- عاصمة الأنبار، وهي أكبر قاعدة عسكرية للقوات الأمريكية في العراق.

ومنذ مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية ببغداد، أوائل 2020، تتعرض القواعد العسكرية التي تستضيف قوات التحالف لهجمات صاروخية.

وتتهم واشنطن كتائب حزب الله وفصائل عراقية مسلحة مقربة من إيران بالوقوف وراء هجمات صاروخية متكررة تستهدف سفارتها بالعاصمة بغداد وقواعدها العسكرية في البلاد.

المصدر : مواقع التواصل + وكالات

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