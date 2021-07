إصابات في هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد غربي العراق (فيديو)

أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا بقيادة الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، إصابة 3 أشخاص في هجوم بـ14 صاروخا استهدف قاعدة عين الأسد غربي العراق.

وقال المتحدث باسم التحالف واين ماروتو عبر حسابه على إن القاعدة تعرضت لقصف بـ14 صاروخا سقطت على القاعدة ومحيطها”.

وأضاف أن “التقارير الأولية تفيد بوقوع 3 إصابات طفيفة” (لم يحدد إن كانت بين صفوف العسكريين الأمريكيين أم العراقيين).

Initial report: At approx. 12:30 PM local time, Ain Al-Assad Air Base was attacked by 14 rockets. The rockets landed on the base & perimeter. Force protection defensive measures were activated. At this time initial reports indicate 3 minor injuries. Damage is being assessed.

