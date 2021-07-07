البث الحي
سياسة|إثيوبيا

إثيوبيا: رفع قضية سد النهضة لمجلس الأمن “تدويل دون داعٍ”

وزير الخارجية الإثيوبي دمقي موكنن حسن (مواقع التواصل)
وزير الخارجية الإثيوبي دمقي موكنن حسن (مواقع التواصل)
7/7/2021-|آخر تحديث: 7/7/202110:38 PM (مكة المكرمة)

اعتبرت أديس أبابا، اليوم الأربعاء، أن رفع مصر والسودان قضية سد النهضة الإثيوبي إلى مجلس الأمن هو “تدويل للمسألة وإضفاء الطابع الأمني ​​عليها دون داع”.

وتقول القاهرة والخرطوم إن أديس أبابا “تتعنت وتماطل وتخالف القانون الدولي” بهدف إطالة أمد المفاوضات الممتدة منذ عقد، لا سيما منذ بدء وساطة الاتحاد الأفريقي قبل أشهر.

والتقى وزير الخارجية الإثيوبي دمقي موكنن حسن، الأربعاء، مع “سفراء ودبلوماسيين دول حوض نهر النيل لدى إثيوبيا لاطلاعهم على آخر تطورات مفاوضات السد”، وفق بيان للخارجية.

واعتبر حسن أن “المحاولات الأخيرة للسودان ومصر لرفع قضية سد النهضة إلى مجلس الأمن عبر حشد جامعة الدول العربية، من شأنه تدويل المسألة وإضفاء الطابع الأمني ​​عليها دون داع”.

وغدًا الخميس، يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة بناء على طلب دولتي مصب نهر النيل -مصر والسودان- ستكون الثانية من نوعها بعد جلسة عُقدت قبل عام وانتهت بحثّ أطراف الأزمة على الحوار تحت قيادة الاتحاد الأفريقي.

ورأى أن هذا التحرك المصري السوداني “يترك سابقة خطيرة ويأخذ عملية التفاوض بعيدا عن موقف الاتحاد الأفريقي، ومخالف لمبدأ حل المشاكل الأفريقية من خلال آليات تقودها أفريقيا”.

ودعا حسن “الدول الواقعة على أعالي حوض النيل (لم يسمها) إلى تشكيل جبهة مشتركة لمعارضة النهج الذي تتبعه دول المصب”.

ويضم حوض النيل 11 دولة (إريتريا وأوغندا وإثيوبيا والسودان وجنوب السودان والكونغو الديمقراطية وبوروندي وتنزانيا ورواندا وكينيا ومصر).

وتأمل القاهرة والخرطوم أن يدفع مجلس الأمن نحو عودة فعالة للمفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق ثلاثي عادل وملزم بشأن ملء وتشغيل السد، وفق تصريحات رسمية في البلدين.

والإثنين والثلاثاء الماضييْن، أخطرت إثيوبيا كلا من مصر والسودان على التوالي ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، من دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم باعتباره إجراءً أحادي الجانب.

وتتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي بشأن الملء والتشغيل لضمان سلامة منشآتهما المائية واستمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.

والأحد، أعلنت إثيوبيا رفع مستوى تأهب قواتها المنتشرة في منطقة السد لتأمين المرحلة الثانية من عملية ملئه.

وفي أقوى تهديد لأديس أبابا، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 30 مارس/ آذار الماضي، إن “مياه النيل خط أحمر وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات

حول هذه القصة

عضو الوفد الإثيوبي لمفاوضات سد النهضة: تعبئة وتشغيل السد تم الاتفاق عليه في إعلان المبادئ

قال صامويل تافرا عضو الفريق الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة “إننا لا نتفق مع مبدأ الحصص التاريخية الموروثة والتي كانت تخول لمصر والسودان الحصول على حوالي 48 مليار متر مكعب من مياه النيل الأزرق.

6/7/2021

صفوت الزيات: الضربة العسكرية سلاح مصر الوحيد لحماية حقوقها في مياه النيل (فيديو)

قال العميد صفوت الزيات الخبير العسكري والاستراتيجي المصري إن توجيه ضربة عسكرية لسد النهضة بات في حيز الضرورة القصوى لحماية حقوق مصر المائية ولإجبار الطرف الإثيوبي على العودة لمائدة المفاوضات.

6/7/2021
المزيد من سياسة

اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس في منزله وإصابة زوجته.. إليك التفاصيل

مسلحون مجهولون اغتالوا رئيس جمهورية هايتي جوفينيل مويس داخل منزله (رويترز)

أوقفوا الغزو.. مورسيا الإسبانية تشهد هجوما جديدا ضد المسلمين (صور)

كتب المهاجمون على جدار المسجد عبارات منها &#34;لا للإسلام&#34; و&#34;أوقفوا الغزو&#34;

إسرائيل تهدم قرية فلسطينية للمرة 190 والأهالي يعتزمون إعادة بنائها (فيديو)

تربية الأغنام والمواشي تشكل مصدر رزق الأهالي الوحيد نتيجة لطبيعة الأرض الصحراوية (غيتي)

إصابات في هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد غربي العراق (فيديو)

آثار انفجار الصواريخ في المنطقة المحيطة بقاعدة عين الأسد (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

خبير عسكري: هذا ما سيحدث إذا دمرت مصر سد النهضة (فيديو)

صور حديثة لسد النهضة الإثيوبي (تويتر)

القتلة وثقوا جريمتهم.. مقتل فتاة قاصر على يد ذويها في الحسكة بسوريا

لقطات مروعة من فيديو مقتل الفتاة السورية عايدة (مواقع التواصل)

تعرف على الفرق بين المملكة المتحدة وبريطانيا وانجلترا

بريطانيا وأيرلندا الشمالية يكونان المملكة المتحدة

“مع الحكيم” يكشف حقائق وصورا حصرية عن زراعة الأعضاء (فيديو)

(الجزيرة مباشر)