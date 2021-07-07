البث الحي
سياسة|إسبانيا

أوقفوا الغزو.. مورسيا الإسبانية تشهد هجوما جديدا ضد المسلمين (صور)

كتب المهاجمون على جدار المسجد عبارات منها "لا للإسلام" و"أوقفوا الغزو"
كتب المهاجمون على جدار المسجد عبارات منها "لا للإسلام" و"أوقفوا الغزو"
7/7/2021-|آخر تحديث: 7/7/202107:43 PM (مكة المكرمة)

تعرض مسجد في مدينة (مورسيا) جنوب شرقي إسبانيا لهجوم “عنصري”، اليوم الأربعاء، بعد أقل من شهر على الاغتيال الوحشي لمسلم مغربي في المنطقة ذاتها.

وكتب المهاجمون على جدار المسجد -الذي يقع في منطقة (كابيزو دي توريس) وافتتح عام 2018- عبارات منها “لا للإسلام” و”أوقفوا الغزو” و”سيادة إسبانيا لا يمكن التفاوض عليها”.

كما ترك المهاجمون رأس خنزير وبداخله سكين خارج المسجد.

ويأتي الحادث ضمن موجة من الهجمات المعادية للأجانب في المنطقة الجنوبية من مورسيا والتي تعد واحدة من أكثر المناطق التي يقطنها الأجانب.

وفي 13 يونيو/حزيران الماضي، قٌتل المهاجر المغربي يونس بلال (35 سنة) عبر إطلاق رصاصات عليه في مورسيا أثناء جلوسه في مقهى مع أصدقائه جراء اعتداء عنصري.

وخلال الشهر نفسه، تعرض مؤمن قتيبي (ميكانيكي سيارات) في شركة بريمافريو لهجوم من قبل زميل له في العمل.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن زميله الإسباني فصل من عمله بعد أن قال له رئيسه “هذا المغربي أفضل منك” في إشارة إلى قتيبي.

وأثار هذا التعليق غضب العامل الإسباني وانهال على قتيبي (22 عامًا) بالضرب بقضيب حديدي وكسر جمجمته ودخل في غيبوبة، ولا يزال في حالة حرجة فيما تصر عائلته على أنه كان هجوما عنصريا.

وفي 18 يونيو الماضي أيضا، تعرضت امرأة إكوادورية للطعن أثناء انتظارها في طابور في بنك طعام ولا تزال تتلقى العلاج في العناية المركزة.

ورغم تصاعد موجات العنف في مورسيا لا تزال الحكومة الإسبانية ملتزمة الصمت إزاء هذه الحوادث.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

حول هذه القصة

الإسلاموفوبيا تُستخدم لتبرير التمييز.. الأمم المتحدة تحذر من الكراهية ضد المسلمين

حذرت الأمم المتحدة من تنامي خطاب الكراهية ضد المسلمين وقالت إن الكراهية ضد المسلمين وصلت إلى “أبعاد وبائية “عقب أحداث 11سبتمبر/ أيلول 2001 في الولايات المتحدة، والأعمال الإرهابية المنفذة باسم الإسلام.

5/3/2021

الإسلاموفوبيا في النمسا.. منظمة الشباب المسلم تتصدى لمخطط يستهدف الجمعيات الإسلامية

أعلنت منظمة الشباب المسلم (إم جيه أو) في النمسا، اليوم السبت، تحريك دعوى قضائية ضد ما يُعْرَف بـ”خريطة الإسلام السياسي” التي نشرتها وزارة الاندماج النمساوية على الإنترنت، الخميس الماضي.

29/5/2021
المزيد من سياسة

إثيوبيا: رفع قضية سد النهضة لمجلس الأمن “تدويل دون داعٍ”

وزير الخارجية الإثيوبي دمقي موكنن حسن (مواقع التواصل)

اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس في منزله وإصابة زوجته.. إليك التفاصيل

مسلحون مجهولون اغتالوا رئيس جمهورية هايتي جوفينيل مويس داخل منزله (رويترز)

إسرائيل تهدم قرية فلسطينية للمرة 190 والأهالي يعتزمون إعادة بنائها (فيديو)

تربية الأغنام والمواشي تشكل مصدر رزق الأهالي الوحيد نتيجة لطبيعة الأرض الصحراوية (غيتي)

إصابات في هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد غربي العراق (فيديو)

آثار انفجار الصواريخ في المنطقة المحيطة بقاعدة عين الأسد (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

خبير عسكري: هذا ما سيحدث إذا دمرت مصر سد النهضة (فيديو)

صور حديثة لسد النهضة الإثيوبي (تويتر)

معتز عبد الفتاح للجزيرة مباشر: مصر ستلجأ إلى الخيار العسكري ضد سد النهضة (فيديو)

القتلة وثقوا جريمتهم.. مقتل فتاة قاصر على يد ذويها في الحسكة بسوريا

لقطات مروعة من فيديو مقتل الفتاة السورية عايدة (مواقع التواصل)

تعرف على الفرق بين المملكة المتحدة وبريطانيا وانجلترا

بريطانيا وأيرلندا الشمالية يكونان المملكة المتحدة