حذر من انفجار اجتماعي.. دياب: لبنان واللبنانيون على شفير الكارثة

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، الثلاثاء، إن بلاده على مسافة أيام قليلة من انفجار اجتماعي، نتيجة ضغوط اقتصادية ومالية غير مسبوقة.

جاء ذلك، في كلمة للرئيس دياب خلال لقاء السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية، في السرايا الحكومي في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقائع لقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال د. حسان دياب مع عدد من السفراء وومثلي البعثات الديبلوماسية والمنظمات الدولية في لبنان صباح اليوم في السراي الكبيرhttps://t.co/gKGTwuRHW4#مجلس_الوزراء #حسان_دياب #لبنان #pcm pic.twitter.com/acrTmSJJJh — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) July 6, 2021

ويشهد لبنان انهيارا في سعر صرف عملته المحلية إلى متوسط 17.6 ألف ليرة لكل دولار واحد في تعاملات السوق الموازية (السوداء)، مقابل 1510 ليرة في السوق الرسمية.

وذكر رئيس حكومة تصريف الأعمال، أن “الصورة أصبحت واضحة، وهي أن لبنان واللبنانيين على شفير الكارثة، وعندما يحصل الارتطام الكبير، سيتردد صدى تداعياته خارج جغرافيا لبنان”.

وزاد “مع وجود نحو مليون ونصف المليون نازح سوري ومئات آلاف اللاجئين الفلسطينيين، سيكون من الصعب التكهن بنتائج انهيار الاستقرار في لبنان”.

ومنذ نهاية 2019، يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة، مع هبوط يومي لسعر صرف الليرة أمام الدولار، رافق ذلك قفزة في نسب التضخم بلغت 84 بالمئة في 2020، وتتجه لتضخم بنسبة 100 بالمئة في 2021، بحسب البنك الدولي.

ودعا دياب العالم، لإنقاذ اللبنانيين من الموت ومنع زوال البلاد، ولعدم محاسبة الشعب اللبناني على انتهاكات الفاسدين.. “إصرارنا حاليا على تشكيل حكومة”.

وجراء خلافات بين رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، يعجز لبنان منذ أكثر من 7 أشهر عن تشكيل حكومة لتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة، المستقيلة منذ 10 أغسطس/آب 2020.