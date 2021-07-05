خلافا لما أعلنته السلطات المصرية.. خالد علي: 5 آلاف سجين فقط تلقوا لقاح كورونا (فيديو)

أكد المحامي والمرشح الرئاسي المصري السابق خالد علي، أن السلطات المصرية لم تقم بتطعيم إلا عدد محدود من السجناء خلافا لما هو معلن.

وقال علي في منشور على صفحته في فيسبوك إن مكتبه رفع دعوى قضائية بصفته وكيلا عن عدد من المعتقلين السياسيين، ضد رئيس الوزراء ووزيرة الصحة ووزير الداخلية ومساعده لمصلحة السجون، لوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تطعيم المودعين بالسجون ضد وباء كورونا.

المحامي #خالد_علي: لم يتم تطعيم سوى 5000 سجين فقط في #مصر خلافًا لما أعلنته السلطات المصرية! pic.twitter.com/p3pDdRTOqj — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 5, 2021

وأضاف “بعد رفع الدعوى بعشرة أيام أعلنت وزارة الصحة ووزارة الداخلية أنهم سيقومون بتطعيم المودعين في السجون ضد وباء كورونا، فأصدر مكتبنا بياناً يرحب فيه بهذا الإعلان. ثم فوجئنا في 24 مايو بتصريح في كل الصحف منسوب لمساعد وزير الداخلية لقطاع السجون بأن القطاع قد أوشك على تطعيم كل المودعين بالسجون بالجرعة الأولى”.

وتابع خالد علي “بسؤال رافعي الدعوى أثناء نظر جلسات تجديد حبسهم الأخيرة عن تلقيهم التطعيم من عدمه أجابوا أنه لم يتم تطعيمهم بأي جرعة حتى الآن”.

واستطرد “عند نظر أول جلسة بالقضية يوم السبت 26 يونيو 2021 قدمت هيئة قضايا الدولة حافظة ومذكرة برد وزارة الداخلية، وكانت المفاجأة أن الداخلية قدمت ما يفيد أنه تم تطعيم 5 آلاف سجين فقط. ليتبين أن حملة تصريحات مساعد الوزير التي كانت قبل شهر والتي زعم فيها قرب الانتهاء من تطعيم كل المساجين كانت تخالف الحقيقة”.

وأكد خالد علي أن رافعي الدعوى من كبار السن وأصحاب أمراض مزمنة، مثل المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، والبرلماني السابق زياد العليمي، وكذلك الصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس، بالإضافة إلى النشطاء سناء سيف وأحمد دومة وعلاء عبد الفتاح ورامي شعث.

وقالت ليلى سويف والدة علاء عبد الفتاح وسناء سيف في تعليق لها على منشور خالد علي “سناء أيضا في آخر زيارة قالت لي إنها ما اتطعمتش، بل إن العنبر القريب من العنبر اللي هي فيه في القناطر والمسمى بعنبر الضعفاء والسجينات فيه من كبار السن اللاتي يعانين من الأمراض برضه ماكانوش اتطعموا”.

من جانبها، كتبت الصحفية إكرام يوسف والدة زياد العليمي على حسابها في فيسبوك “طيب حابسينهم ظلم ومن غير سند قانوني، بعد ما انتهت حجة التحقيقات سنتين! كمان حارمينهم من التطعيم ضد الوباء. وكل اللي فالحين فيه انكم تخلوا الزيارة شهرية لمدة تلت ساعة ولشخص واحد!! هي دي إجراءات الحماية؟ والتطعيم طيب؟”.

وكان مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات أيسم صلاح قال -في تصريحات إعلامية قبل أيام- إن عدد من سجلوا للحصول على اللقاح في مصر 5 ملايين و250 ألف مواطن، مشيرا إلى ارتفاع العدد بنحو 300 ألف مواطن خلال 48 ساعة فقط، بعد أن كان 70 ألفا قبل أسبوعين.

وفي اليوم ذاته، قال محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية إن أعداد المواطنين الحاصلين على اللقاحات تقترب من 5 ملايين مواطن.

وتوقع وكيل نقابة الصيادلة مصطفى الوكيل -في منشور له عبر فيسبوك- أن تستمر أزمة كورونا سنوات في حال استمر الخوف من اللقاح المنتشر بالشارع، وعدم وجود آلية لزيادة ورفع نسبة التطعيم من قبل وزارة الصحة.

وأوضح الوكيل أن الأمر يتطلب توفير كميات كبيرة من اللقاحات، وتسيير عملية التطعيم بشكل أسرع، مشيرا إلى تجارب العديد من الدول التي انتهت تماما من إجراءات الإغلاق بعد تلقي معظم مواطنيها اللقاحات مثل إنجلترا.