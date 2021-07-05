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بايدن يجثو على ركبته لمسؤولة إسرائيلية.. ما السبب؟

صورة للرئيس الأمريكي جو بايدن وهو ينحني على ركبته لمسؤولة إسرائيلية أثارت جدلا واسعا
صورة للرئيس الأمريكي جو بايدن وهو ينحني على ركبته لمسؤولة إسرائيلية أثارت جدلا واسعا
5/7/2021-|آخر تحديث: 5/7/202110:39 PM (مكة المكرمة)

أثارت صورة للرئيس الأمريكي جو بايدن وهو جاثٍ على ركبته لمسؤولة إسرائيلية جدلا واسعا وردود فعل متباينة.

وظهر بايدن وهو يجثو على ركبته أمام رفقة رافيتز مديرة مكتب الرئيس الإسرائيلي المُنتهية ولايته روفين ريفلين خلال زيارة الأخير للبيت الأبيض، الإثنين الماضي.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية ومستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي إن بايدن انحنى أمام رفقة (45 عاما) تقديرا لها بعد أن علم أن لديها 12 من الأبناء.

وانتقد عرب على مواقع التواصل الاجتماعي الصورة ورأوا أن تصرفه يمثل انحناء بلاده أمام إسرائيل.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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