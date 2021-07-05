بايدن يجثو على ركبته لمسؤولة إسرائيلية.. ما السبب؟

أثارت صورة للرئيس الأمريكي جو بايدن وهو جاثٍ على ركبته لمسؤولة إسرائيلية جدلا واسعا وردود فعل متباينة.

وظهر بايدن وهو يجثو على ركبته أمام رفقة رافيتز مديرة مكتب الرئيس الإسرائيلي المُنتهية ولايته روفين ريفلين خلال زيارة الأخير للبيت الأبيض، الإثنين الماضي.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية ومستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي إن بايدن انحنى أمام رفقة (45 عاما) تقديرا لها بعد أن علم أن لديها 12 من الأبناء.

Behind the scenes at the @WhiteHouse: President Biden knelt down before Rivka Ravitz, President Rivlin's chief of staff, after finding out she is the mother of 12 children. pic.twitter.com/XtvBx9IPhG — Noga Tarnopolsky (@NTarnopolsky) July 2, 2021

وانتقد عرب على مواقع التواصل الاجتماعي الصورة ورأوا أن تصرفه يمثل انحناء بلاده أمام إسرائيل.

الرئيس الأمريكي #جو_بايدن جاثياً على ركبتيه أمام ريفكا رافيتز، مديرة مكتب الرئيس الإسرائيلي المنتهية ولايته رؤوفين ريفلين.

الخنوع للصهاينة سجيّة في القادة الأمريكيين. pic.twitter.com/O2tEz8pdvP — عبدالعزيز التويجري A. Altwaijri (@AOAltwaijri) July 4, 2021

تظهر الصورة انحناء الرئيس الامريكي بايدن على ركبته أمام ريفكا رافيتز مديرة مكتب رئيس كيان العدو الإسرائيلي السابق، التي تنتمي إلى طائفة (الحريديم) اليهودية المتشددة.

وانتشرت الصورة بسرعة بين الأمريكيين على وسائل التواصل، وعلّق كثيرون على الصورة بأنها تجسد مدى هشاشة بايدن وضعفه. pic.twitter.com/TxDTL6Ygyg — صالح المرادي (@Saleh_ALMoradi1) July 5, 2021