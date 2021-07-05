بايدن يجثو على ركبته لمسؤولة إسرائيلية.. ما السبب؟

طالب 73 عضوًا ديمقراطيًا بالكونغرس الأمريكي رئيس الولايات المتحدة جو بايدن بالتراجع عن سياسات نظيره السابق دونالد ترمب المؤيدة لإسرائيل والإعلان رسميًا عن إسقاط صفقة القرن.
أثارت صورة للرئيس الأمريكي جو بايدن وهو جاثٍ على ركبته لمسؤولة إسرائيلية جدلا واسعا وردود فعل متباينة.
وظهر بايدن وهو يجثو على ركبته أمام رفقة رافيتز مديرة مكتب الرئيس الإسرائيلي المُنتهية ولايته روفين ريفلين خلال زيارة الأخير للبيت الأبيض، الإثنين الماضي.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية ومستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي إن بايدن انحنى أمام رفقة (45 عاما) تقديرا لها بعد أن علم أن لديها 12 من الأبناء.
Behind the scenes at the @WhiteHouse: President Biden knelt down before Rivka Ravitz, President Rivlin's chief of staff, after finding out she is the mother of 12 children. pic.twitter.com/XtvBx9IPhG
— Noga Tarnopolsky (@NTarnopolsky) July 2, 2021
وانتقد عرب على مواقع التواصل الاجتماعي الصورة ورأوا أن تصرفه يمثل انحناء بلاده أمام إسرائيل.
الرئيس الأمريكي #جو_بايدن جاثياً على ركبتيه أمام ريفكا رافيتز، مديرة مكتب الرئيس الإسرائيلي المنتهية ولايته رؤوفين ريفلين.
الخنوع للصهاينة سجيّة في القادة الأمريكيين. pic.twitter.com/O2tEz8pdvP
— عبدالعزيز التويجري A. Altwaijri (@AOAltwaijri) July 4, 2021
تظهر الصورة انحناء الرئيس الامريكي بايدن على ركبته أمام ريفكا رافيتز مديرة مكتب رئيس كيان العدو الإسرائيلي السابق، التي تنتمي إلى طائفة (الحريديم) اليهودية المتشددة.
وانتشرت الصورة بسرعة بين الأمريكيين على وسائل التواصل، وعلّق كثيرون على الصورة بأنها تجسد مدى هشاشة بايدن وضعفه. pic.twitter.com/TxDTL6Ygyg
— صالح المرادي (@Saleh_ALMoradi1) July 5, 2021
هذا اللقاء التاريخي من لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين يلخص الكثير.
هذا الركوع من قبل الرئيس الامريكي يمثل ركوع امريكا لاسرائيل منذ الازل وأنهم يمثلون الخراب والدمار لكل العالم وليس السلام كما يدعون. pic.twitter.com/tLI5MOHTZU
— Eyüp Sağcan🇹🇷 (@eyupsagcan) July 4, 2021