بايدن يجثو على ركبته لمسؤولة إسرائيلية.. ما السبب؟

أثارت صورة للرئيس الأمريكي جو بايدن وهو جاثٍ على ركبته لمسؤولة إسرائيلية جدلا واسعا وردود فعل متباينة.

وظهر بايدن وهو يجثو على ركبته أمام رفقة رافيتز مديرة مكتب الرئيس الإسرائيلي المُنتهية ولايته روفين ريفلين خلال زيارة الأخير للبيت الأبيض، الإثنين الماضي.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية ومستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي إن بايدن انحنى أمام رفقة (45 عاما) تقديرا لها بعد أن علم أن لديها 12 من الأبناء.

Behind the scenes at the @WhiteHouse: President Biden knelt down before Rivka Ravitz, President Rivlin's chief of staff, after finding out she is the mother of 12 children. pic.twitter.com/XtvBx9IPhG

— Noga Tarnopolsky (@NTarnopolsky) July 2, 2021