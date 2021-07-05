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سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

تصدت للمستوطنين.. المقدسية سمر أبو صبيح: هذه الأرض لنا وسنحميها بأنفسنا (فيديو)

4/7/2021-|آخر تحديث: 5/7/202112:52 AM (مكة المكرمة)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يُظهر تصدي سيدة فلسطينية لمجموعة من المستوطنين في بلدة سلوان وطردهم بعد أن حاولوا اقتحام أرضها تمهيدا للاستيلاء عليها.

وقالت السيدة سمر أبو صبيح في لقاء مع برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر إن المستوطنين يحاولون منذ فترة اقتحام أرضها بعد أن استولوا على منازل وأراضٍ مجاورة.

وأوضحت سمر أن المستوطنين وضعوا درجًا داخل الأرض ويحاولون السيطرة عليها رغم أنها حصلت على حكم من المحكمة العليا في القدس المحتلة بتملكها للأرض.

وأضافت أن المستوطنين يحضرون إلى الأرض بصحبة قوات من شرطة الاحتلال وتحت حمايتها في غياب الرجال ما يفرض على النساء الدفاع عن أرضهم.

وذكرت أن العائلات الفلسطينية في القدس المحتلة تعيش في خوف ورعب مما يحدث معهم من قبل المستوطنين.

وقالت سمر إنها استمدت القوة والشجاعة في مواجهة المستوطنين من أنها صاحبة الحق ومن إيمانها بالله وأنه سينصرها لأنها صاحبة الأرض والحق.

بدوره قال ماهر أبو صبيح -أحد أهالي حي بطن الهوى في القدس المحتلة- إنهم سيقومون بكل ما يستطيعون القيام به من أجل التصدي للمستوطنين وحماية أراضيهم.

وأضاف أنه تلقى تهديدات بالاعتقال من قِبل شرطة الاحتلال كما أن البلدية تساعد المستوطنين في الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين عن طريق شق طريق فيها.

المصدر : الجزيرة مباشر

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